Нардеп Осадчук обвинил ТЦК и Минобороны в игнорировании требований ВСК

Представители ТЦК и СП. Фото: zoda.gov.ua

Представители Министерства обороны и территориальных центров комплектования проигнорировали приглашение на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады. Комиссия рассматривает случаи нарушений при мобилизации.

Об этом народный депутат Андрей Осадчук заявил в эфире "Радио Свобода".

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Игнорирование со стороны военных

Военные игнорируют требования народных депутатов по делу, касающемуся именно их нарушений в процессе мобилизации.

"Вчера на заседание ВСК, которая уже несколько месяцев создана в Верховной Раде относительно возможных нарушений в Министерстве обороны, не пришел ни один представитель ТЦК, которых туда вызвали, и представитель Министерства обороны", — заявил народный депутат Андрей Осадчук.

Государственные органы игнорируют требования нардепов

Нардеп подчеркнул, что в дальнейшем этих военных будет ждать вызов с существенными для них последствиями, потому что они игнорируют требования специально созданной временной следственной комиссии парламента.

"Мы сейчас в ситуации, когда государственные органы, ответственные за проведение процесса мобилизации, ответственные за обеспечение прав и свобод человека и гражданина, они совсем не хотят общаться не просто с медиа, а даже с депутатами Верховной Рады", — признал Осадчук.

Напомним, что начальник одного из отделов Звягельского РТЦК и СП в городе Барановка Житомирской области отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.

Добавим, что 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептический приступ.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.