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Комунікація ТЦК із суспільством провалена — волонтерка прокоментувала можливі кадрові зміни

9 червня 2024 00:14
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ТЦК провалило комунікацію з суспільством щодо мобілізації
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Україні на державному рівні провалена комунікація із суспільством щодо питання мобілізації. Але змінити керівництво в ТЦК складно.

Про це заявила засновниця благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова в етері телеканалу Київ24.

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Нещодавно віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук запропонувала ідею посиленого набору жінок на роботу в ТЦК, у тому числі на керівні посади. Це нібито має вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.

Литвинова відреагувала на заяву Верещук, зазначивши, що для того, аби людина могла керувати ТЦК, вона має вміти керувати колективом.

"Людина має вміти керувати колективом, специфічним колективом, розуміти специфіку цієї служби. Документообіг, законодавство, яке конкретно цього стосується", — сказала вона.

Волонтерка додала, що в Україні провалена мобілізація на всіх рівнях, в тому числі й на рівні державному, на рівні комунікації із суспільством.

"Я не хочу оцінювати кожного окремого керівника ТЦК, я їх не знаю. Можливо, там є абсолютно прекрасні, абсолютно героїчні хлопці. Я дійсно не знаю", — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт, де провів лише два місяці. Журналісти повідомляють, що Олександр Ярмошевич повернувся з передової та обійняв нову посаду — його призначили командиром бригади в Ужгороді.

Також ми писали, що представники Міністерства оборони та територіальних центрів комплектування проігнорували запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Комісія розглядає випадки порушень під час мобілізації.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
волонтери
війна в Україні
кадрові зміни
військові

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