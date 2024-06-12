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Фельдшер одесской скорой рассказал о драке с работниками ТЦК

12 июня 2024 08:26
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
ТЦК в Одессе попал в скандал из-за драки
Бригада медиков. Фото: Униан
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Врач скорой помощи города Одесса Богдан Величко   рассказал детали конфликта         между медиками и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки Он отметил, что работников скорой там удерживали четыре часа.        

Об этом Величко рассказал в комментарии Мы-Украина.

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Конфликт между медиками и ТЦК

По словам работника медицинской службы, по прибытии на вызов в ТЦК, медики увидели мужчину, который жаловался на головную боль и тошноту.

"По приезду на нем были обнаружены телесные повреждения, ссадины головы и тошнота", — рассказывает фельдшер.

Он отметил, что работники ТЦК настаивали, что мужчина не нуждается в медицинской помощи и не разрешали везти его в больницу. Это было аргументировано тем, что на территории Центра комплектования есть собственный врач.

Бійка медиків і ТЦК
Конфликт медиков с ТЦК. Фото: Скриншот

Когда медики пытались все же вывести мужчину с территории ТЦК – военные применили физическую силу.

"Мне пытались одеть наручники и посадить на скамью", — рассказывает Величко.

Со временем мужчина сам отказался от госпитализации, мотивируя это тем, чтобы "хотя бы медиков отпустили", но работники ТЦК заявили, что бригаду медиков оставляют на территории Центра комплектования и начинают проверять документы. Также военные угрожали выписать боевые повестки.

"В течение четырех часов мы там были заложниками", — рассказал Величко.

После этого, по его словам, сотрудники скорой связались со своими коллегами, и те приехали в ТЦК спасать задержанных. Началась потасовка, во время которой людей отпустили.

Напомним, потасовка между работниками ТЦК и СП произошла в Одессе 11 июня.

В ОТЦК прокомментировали инцидент. Там заявили, что лица в медицинской одежде пытались помочь гражданину избежать военной службы.

 

медики
ТЦК и СП
военнообязанные
Одесса
драка
мобилизация
армия

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