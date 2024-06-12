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Фельдшер одеської швидкої розповів про бійку із працівниками ТЦК

12 червня 2024 08:26
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
ТЦК в Одесі потрапив у скандал через бійку
Бригада медиків. Фото: Уніан
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Лікар швидкої допомоги міста Одеса Богдан Величко  розповів деталі конфлікту        між медиками та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зазначив, що працівників швидкої там утримували чотири години.       

Про це Величко розповів у коментарі Ми-Україна.

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Конфлі кт між медиками і ТЦК

За словами працівника медичної служби, після прибуття на виклик до ТЦК, медики побачили чоловіка, який скаржився на головний біль та нудоту. 

"По приїзду на ньому були виявлені тілесні ушкодження, садна голови та нудоту", — розповідає фельдшер.

Він зазначив, що працівники ТЦК наполягали, що чоловік не потребує медичної допомоги та не дозволяли везти його до лікарні. Це було аргументовано тим, що на території Центру комплектування є власний медик.

Бійка медиків і ТЦК
Конфлікт медиків з ТЦК. Фото: Скриншот

Коли медики намагалися все ж таки вивести чоловіка з території ТЦК – військові застосували фізичну силу.

"Мені намагалися одягнути кайданки та посадити на лаву", — розповідає Величко.

Згодом чоловік сам відмовився від госпіталізації, мотивуючи це тим, щоб "хоч би медиків відпустили", але працівники ТЦК заявили, що бригаду медиків залишають на території Центру комплектування і починають перевіряти документи. Також військові погрожували виписати бойові повістки.

"Протягом чотирьох годин ми там були заручниками", – розповів Величко.

Після цього, за його словами, співробітники швидкої зв'язалися зі своїми колегами, і ті приїхали до ТЦК рятувати затриманих. Почалася бійка, під час якої заручників відпустили.

Нагадаємо, бійка між працівниками ТЦК та СП сталася в Одесі 11 червня.

Згодом в ОТЦК прокоментували інцидент. Там заявили, що особи у медичному одязі намагалися допомогти громадянину уникнути військової служби. 

медики
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Одеса
бійка
мобілізація
армія

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