Гончаренко прокоментував бійку ТЦК та медиків швидкої допомоги в Одесі

Бійка медиків і ТЦК в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі виник конфлікт між співробітниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Народний депутат України Олексій Гончаренко засудив дії військових.

Про це нардеп повідомив у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Медичних працівників силоміць тримали у ТЦК, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості. Народний депутат України Олексій Гончаренко висловив рішуче невдоволення діями військових комісарів та закликав до негайного бронювання всіх співробітників екстреної медичної служби.

"Те, що трапилось сьогодні в Одесі — це повна ганьба. Так не повинно бути. У нас є критично важливі люди, які повинні залишатися в тилу. Медики екстреної служби — одні з них. Вони так само як і ДСНС, рятують людей. Мобілізувати їх — це стріляти собі в ногу. Люди почнуть гинути в тилу просто тому, що немає кому їх полікувати. Це просто абсурд", — написав Гончаренко.

Він підкреслив, що медики потрібні на фронті, але методи мобілізації повинні бути обдуманими. Нардеп оголосив про свій намір звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням про надання броні всім працівникам екстреної медичної допомоги. Він наголосив на терміновості вирішення цієї проблеми, оскільки від цього залежать життя та здоров’я людей.

Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 11 червня, сталася бійка між співробітниками районного ТЦК та швидкої допомоги. В обласному ТЦК вже відреагували на інцидент.

Раніше ми писали, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією (розумова відсталість) та вадами серця. За повідомленнями ЗМІ, його затримали та доставили до збірного пункту ТЦК, де його визнали придатним до військової служби у ЗСУ. В установі ж заявили, що жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз хлопця, не було надано.