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Народный депутат отреагировал на драку ТЦК и медиков скорой помощи в Одессе

11 июня 2024 23:19
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Гончаренко прокомментировал драку ТЦК и медиков скорой помощи в Одессе
Драка медиков и ТЦК в Одессе. Фото: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Одессе возник конфликт между сотрудниками ТЦК и врачами скорой помощи. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко осудил действия военных.

Об этом нардеп сообщил в Telegram во вторник, 11 июня.

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Медицинских работников силой держали в ТЦК, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко выразил решительное недовольство действиями военных комиссаров и призвал к немедленному бронированию всех сотрудников экстренной медицинской службы.

"То, что случилось сегодня в Одессе, — это полный позор. Так быть не должно. У нас критически важные люди, которые должны оставаться в тылу. Медики экстренной службы — одни из них. Они так же, как и ГСЧС, спасают людей. Мобилизовать их — это стрелять себе в ногу. Люди начнут погибать в тылу просто потому, что некому их полечить. Это просто абсурд", — написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что медики нужны на фронте, но методы мобилизации должны быть обдуманными. Нардеп объявил о своем намерении обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой о предоставлении брони всем работникам экстренной медицинской помощи. Он отметил срочность решения этой проблемы, поскольку от этого зависят жизнь и здоровье людей.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе во вторник, 11 июня, произошла драка между сотрудниками районного ТЦК и скорой помощи. В областном ТЦК уже отреагировали на инцидент.

Ранее мы писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороками сердца. По сообщениям СМИ, его задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он был признан годным к военной службе в ВСУ. В учреждении заявили, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено.

скорая помощь
скандал
мобилизация
бронирование
медики
Украина
ТЦК и СП
народные депутаты
нардепы
Алексей Гончаренко

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