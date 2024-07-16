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Освобождает ли уплата штрафа от мобилизации — в ТЦК разъяснили важный момент

16 июля 2024 05:34
Василий Горенко - Редактор
Освободят ли от службы, если заплатил штраф за уклонение — объяснение ТЦК
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: Черновицкий луч
Василий Горенко - Редактор

Представитель Полтавского Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин заявил, что уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва. Более того, гражданину грозит значительно больший размер штрафа в случае повторного нарушения.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью "Телеграфу", опубликованном в понедельник, 15 июля.

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"Более того, за повторное правонарушение налагают другой штраф, как правило, больше первого. Это зависит от решения начальника районного ТЦК. Уплата штрафа — это не способ откупиться от исполнения своих обязанностей, и административное наказание не освобождает от исполнения воинской обязанности", — объяснил Истомин.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что в Украине истекает отведенный срок для обновления военнообязанными данных в ТЦК и СП. Однако власти не планируют его продолжать, несмотря на большие очереди в Центрах комплектования, в связи с чем судебных исков против ТЦК будет больше, потому что это дешевле, чем штраф за невосстановление данных.

В то же время граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, могут избежать штрафа. Для этого им нужно предоставить документы, подтверждающие невозможность этого сделать в течение 60 дней.

Добавим, что услуга проверки наличия штрафов от ТЦК на сайте госданных Опендатабот стала платной. Известна ее стоимость.

закон штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные війна

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