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Чи звільняє сплата штрафу від мобілізації — у ТЦК роз'яснили важливий момент

16 липня 2024 05:34
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Чи звільнять від служби, якщо заплатив штраф за ухилення — пояснення ТЦК
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Фото: Чернівецький промінь
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Речник Полтавського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявив, що сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову. Щобільше, громадянину загрожує значно більший розмір штрафу у разі повторного порушення.

Про це Роман Істомін розповів в інтерв’ю "Телеграфу", опублікованому в понеділок, 15 липня.

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"Ба більше, за повторне правопорушення накладають інший штраф, зазвичай, більший за перший. Це залежить від рішення начальника районного ТЦК. Сплата штрафу — це не спосіб відкупитися від виконання своїх обов'язків, і адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко зазначив, що в Україні закінчується відведений термін для оновлення військовозобов'язаними даних у ТЦК та СП. Однак влада не планує його продовжувати, попри великі черги у Центрах комплектування, у зв'язку з чим судових позовів проти ТЦК буде більше, бо це дешевше, аніж штраф за непоновлення даних.

Водночас громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть уникнути штрафу. Для цього їм потрібно надати документи, які підтверджують неможливість це зробити протягом 60 днів.

Додамо, що послуга перевірки наявності штрафів від ТЦК на сайті держданих Опендатабот стала платною. Відома її вартість.

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