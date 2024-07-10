Штрафи від ТЦК за порушення військового обліку — як перевірити в Опендатаботі

Співробітник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото: УСІ.Online

Відтепер українці можуть перевірити наявність штрафів від територіальних центрів комплектування за порушення правил військового обліку за допомогою сервісу Опендатабот. Для такої перевірки потрібно перейти до відповідного розділу і ввести свої особисті дані.

Про це стало відомо на сайті Опендатабот.

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Українці повинні написати свій ПІБ і дату народження. Після цього сервіс надасть інформацію про наявність або відсутність активних виконавчих проваджень.

Перевірка штрафів від ТЦК в Опендатабот. Фото: скриншот

Також можна підписатися на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабот в Telegram чи Viber.

Зазначимо, що штрафи за невиконання вимог законодавства щодо військового обліку мають право накладати уповноважені особи територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, з моменту початку повномасштабного вторгнення працівники ТЦК оформили понад 180 тисяч адміністративних протоколів на осіб, які порушили правила військового обліку. Крім того, вони подали понад 400 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів.

Також речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, яких змін чекати військовозобов'язаним громадянам після 16 липня. Відомо, що в цей день закінчується термін, протягом якого вони мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.