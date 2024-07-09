Скільки протоколів склали ТЦК — відповідь Міноборони

Працівник ТЦК намагається вручати повістку. Фото: скриншот

За даними Міністерства оборони, з моменту початку повномасштабного вторгнення працівники ТЦК оформили понад 180 тисяч адміністративних протоколів на осіб, які порушили правила військового обліку. Крім того, вони подали понад 400 тисяч повідомлень про розшук ухилянтів.

Про це повідомило видання NV з посиланням на відповідь Міноборони на запит юриста Романа Лихачова.

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Скільки протоколів склали ТЦК в Україні

За даними Міністерства оборони, у 2022 році ТЦК складено 55,68 тисячі протоколів через порушення правил військового обліку та випадки псування або втрати військово-облікових документів через недбалість. Найбільше випадків таких порушень зафіксовано в Житомирській області (приблизно 4,9 тисячі), Києві (4,25 тисячі), Волинській (4,1 тисячі) та Закарпатській (4 тисячі) областях. Загальна сума штрафів, яка була стягнута з порушників, склала 49,29 мільйона гривень.

У 2023-2024 роках значно збільшилася кількість адміністративних протоколів, складених за відповідними статтями. Протягом 1,5 років по всій території України було складено 130,1 тисяч таких протоколів на порушників, які сплатили штрафів на суму 150,3 мільйона гривень.

За цей період найбільше протоколів було складено у Львівській області (20,5 тисячі), Закарпатській області (14,6 тисячі) та Дніпропетровській області (майже 10,2 тисячі).

Коментар юриста

За словами юриста Лихачова, в Україні є близько 5-6 мільйонів осіб, які можуть бути призвані на службу. Проте після відрахування тих, хто оновив свої дані, а також активних військовослужбовців, залишається значна кількість потенційних порушників.

"Якщо поштрафувати таку кількість людей навіть по одному разу, то треба буде десятки, якщо не сотні років", — зазначив адвокат.

Лихачов пояснив, що в даний час українські суди стикаються з серйозною нестачею кадрів. Деякі з них перевантажені через передачу справ з установ, що знаходяться на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Крім того, суди переповнені справами, що стосуються військових правопорушень. На його думку, щоб накладати штрафи на всіх порушників, потрібно було б збільшувати кількість працівників як у ТЦК, так і судах.

Скільки людей ТЦК оголошувало в розшук

За інформацією від Міністерства оборони, у 2022 році в Україні зареєстровано 100,5 тисяч повідомлень про розшук осіб, які ухиляються від військового призову. З них 21,6 тисяч у Тернопільській області, майже 15,9 тисяч у Львівській області та 12,3 тисячі в Івано-Франківській області.

У 2023 році та в першій половині 2024 року ТЦК кількість поданих повідомлень про розшук ухилянтів зросла втричі, досягнувши 316 тисяч. Серед регіонів з найвищими показниками є Львівська область (85,8 тисячі), Закарпатська область (54,2 тисячі), Івано-Франківська область (33,3 тисячі), Тернопільська область (28,7 тисячі) та Хмельницька область (20,5 тисячі).

Відповідь Міноборони на запит Лихачова. Фото: NV

Відповідь Міноборони на запит Лихачова. Фото: NV

Скільки протоколів склали ТЦК у Києві

За 2022 рік працівники ТЦК склали на порушників військового обліку понад 4,2 тисячі адміністративних протоколів на суму у понад 3,9 тисячі гривень. Також за цей період було зареєстровано 638 заяв про кримінальні порушення та близько 2,8 тисячі повідомлень про розшук.

За 2023-2024 рік кількість складених адміністративних протоколів зменшилася до 3,3 тисячі. Сума штрафів складених на порушників становила 3,1 тисячі гривень. Кількість зареєстрованих заяв про кримінальні порушення зменшилася до 466. Водночас кількість повідомлень про розшук зросла до 11,4 тисячі.

Скільки протоколів склали ТЦК у Львівській області

За 2022 рік працівники ТЦК склали на порушників військового обліку понад 1,9 тисячі адміністративних протоколів на суму у понад 4,1 тисячі гривень. Також за цей період було зареєстровано 15 816 заяв про кримінальні порушення та близько 15,8 тисячі повідомлень про розшук.

За 2023-2024 рік кількість складених адміністративних протоколів зросла до 20,5 тисяч. Сума штрафів складених на порушників становила 31,4 тисячі гривень. Кількість зареєстрованих заяв про кримінальні порушення зменшилася до 8 582. Водночас кількість повідомлень про розшук зросла до 85,8 тисячі.

Скільки протоколів склали ТЦК у Харківській області

За 2022 рік працівники ТЦК склали на порушників військового обліку понад 3,5 тисячі адміністративних протоколів на суму у понад три тисячі гривень. Також за цей період було зареєстровано 283 заяв про кримінальні порушення та близько 2,3 тисячі повідомлень про розшук.

За 2023-2024 рік кількість складених адміністративних протоколів зросла до чотирьох тисяч. Сума штрафів складених на порушників становила 4,8 тисячі гривень. Кількість зареєстрованих заяв про кримінальні порушення зросла до 527. Водночас кількість повідомлень про розшук зросла до 2,5 тисячі.

Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про зміни в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК.

Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок "Резерв+", у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.

Додамо, що порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні карається штрафом від 17 тис. грн.