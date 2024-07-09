Сколько протоколов составили ТЦК - ответ Минобороны

Работник ТЦК пытается вручать повестку. Фото: скриншот

По данным Министерства обороны, с момента начала полномасштабного вторжения работники ТЦК оформили более 180 тысяч административных протоколов на лиц, нарушивших правила военного учета. Кроме того, они подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов.

Об этом сообщило издание NV со ссылкой на ответ Минобороны на запрос юриста Романа Лихачева.

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Сколько протоколов составили ТЦК в Украине

По данным Министерства обороны, в 2022 году ТЦК составлено 55,68 тысячи протоколов из-за нарушения правил военного учета и случаи порчи или потери военно-учетных документов из-за халатности. Больше всего случаев таких нарушений зафиксировано в Житомирской области (примерно 4,9 тысячи), Киеве (4,25 тысячи), Волынской (4,1 тысячи) и Закарпатской (4 тысяч) областях. Общая сумма штрафов, взысканная с нарушителей, составила 49,29 миллиона гривен.

В 2023-2024 годах значительно увеличилось количество административных протоколов, составленных по соответствующим статьям. В течение 1,5 лет по всей территории Украины было составлено 130,1 тысячи таких протоколов на нарушителей, уплативших штрафов на сумму 150,3 миллиона гривен.

За этот период больше всего протоколов было составлено во Львовской области (20,5 тысяч), Закарпатской области (14,6 тысячи) и Днепропетровской области (почти 10,2 тысяч).

Комментарий юриста

По словам юриста Лихачева, в Украине около 5-6 миллионов человек, которые могут быть призваны на службу. Однако после отчисления обновивших свои данные, а также активных военнослужащих, остается значительное количество потенциальных нарушителей.

"Если штрафовать такое количество людей даже по одному разу, то нужно будет десятки, если не сотни лет", — отметил адвокат.

Лихачев объяснил, что в настоящее время украинские суды сталкиваются с серьезной нехваткой кадров. Некоторые из них перегружены из-за передачи дел из учреждений, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Кроме того, суды переполнены делами, касающимися военных правонарушений. По его мнению, чтобы налагать штрафы на всех нарушителей, нужно было бы увеличивать количество работников как в ТЦК, так и в судах.

Сколько человек ТЦК объявляли в розыск

По информации от Министерства обороны, в 2022 году в Украине зарегистрировано 100,5 тысячи сообщений о розыске лиц, уклоняющихся от военного призыва. Из них 21,6 тысячи в Тернопольской области, почти 15,9 тысячи во Львовской области и 12,3 тысячи в Ивано-Франковской области.

В 2023 году и в первой половине 2024 года ТЦК количество поданных сообщений о розыске уклонистов выросло втрое, достигнув 316 тысяч. Среди регионов с высокими показателями Львовская область (85,8 тысячи), Закарпатская область (54,2 тысячи), Ивано-Франковская область (33,3 тысячи), Тернопольская область (28,7 тысячи) и Хмельницкая область (20,5 тысячи).

Ответ Минобороны на запрос Лихачева. Фото: NV

Ответ Минобороны на запрос Лихачева. Фото: NV

Сколько протоколов составили ТЦК в Киеве

За 2022 год работники ТЦК составили на нарушителей военного учета более 4,2 тысячи административных протоколов на сумму более 3,9 тысячи гривен. Также за этот период было зарегистрировано 638 заявлений об уголовных нарушениях и около 2,8 тысячи сообщений о розыске.

За 2023-2024 год количество составленных административных протоколов уменьшилось до 3,3 тысячи. Сумма штрафов, составленных на нарушителей, составила 3,1 тысячи гривен. Количество зарегистрированных заявлений об уголовных нарушениях уменьшилось до 466. В то же время количество сообщений о розыске возросло до 11,4 тысячи.

Сколько протоколов составили ТЦК во Львовской области

За 2022 год работники ТЦК составили на нарушителей военного учета более 1,9 тысячи административных протоколов на сумму более 4,1 тысячи гривен. Также за этот период было зарегистрировано 15 816 заявлений об уголовных нарушениях и около 15,8 тысячи сообщений о розыске.

За 2023-2024 год количество составленных административных протоколов возросло до 20,5 тысячи. Сумма штрафов, составленных на нарушителей, составила 31,4 тысячи гривен. Количество зарегистрированных заявлений об уголовных нарушениях уменьшилось до 8 582. В то же время количество сообщений о розыске возросло до 85,8 тысячи.

Сколько протоколов составили ТЦК в Харьковской области

За 2022 год работники ТЦК составили на нарушителей военного учета более 3,5 тысячи административных протоколов на сумму более трех тысяч гривен. Также за этот период было зарегистрировано 283 заявлений об уголовных нарушениях и около 2,3 тысячи сообщений о розыске.

За 2023-2024 год количество составленных административных протоколов выросло до четырех тысяч. Сумма штрафов, составленных на нарушителей, составила 4,8 тысячи гривен. Количество зарегистрированных заявлений об уголовных нарушениях возросло до 527. В то же время количество сообщений о розыске возросло до 2,5 тысячи.

Напомним, что адвокат Катерина Анищенко рассказала об изменениях в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае военнообязанные могут принудительно доставить в ТЦК.

В Минобороны назвали количество военнообязанных, которые восстановили свои личные данные через приложение "Резерв+", в ТЦК и ЦНАПАх. В ведомстве отметили, что количество ежедневно растет. В то же время на сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров.

Добавим, что нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине карается штрафом от 17 тыс. грн.