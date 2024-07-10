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Штраф от ТЦК — как проверить с помощью сервиса Опендатабот

10 июля 2024 18:39
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Штрафы от ТЦК за нарушение воинского учета — как проверить в Опендатаботе
Сотрудник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: УСІ.Online
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Теперь украинцы могут проверить наличие штрафов от территориальных центров комплектования за нарушение правил военного учета с помощью сервиса Опендатабот. Для такой проверки необходимо перейти в соответствующий раздел и ввести свои личные данные.

Об этом стало известно на сайте Опендатабот.

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Штрафы от ТЦК

Украинцы должны написать свое ФИО и дату рождения. После этого сервис предоставит информацию о наличии или отсутствии активных исполнительных производств.

Штрафы от ТЦК
Проверка штрафов от ТЦК в Опендатаботе. Фото: скриншот

Также можно подписаться на бесплатный мониторинг по ИНН в сервисах Опендатабот в Telegram или Viber.

Отметим, что штрафы за невыполнение требований законодательства по воинскому учету имеют право накладывать уполномоченные лица территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, по данным Министерства обороны, с момента начала полномасштабного вторжения работники ТЦК оформили более 180 тысяч административных протоколов на лиц, нарушивших правила военного учета. Кроме того, они подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов.

Также представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, каких изменений ждать военнообязанным гражданам после 16 июля. Известно, что в этот день истекает срок, в течение которого они должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

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