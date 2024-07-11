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Перевірка наявності штрафів від ТЦК стала платною — скільки коштує послуга

11 липня 2024 20:13
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Перевірка наявності штрафів від ТЦК тепер платна
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Послуга перевірки наявності штрафів від ТЦК на сайті держданних Опендатабот стала платною. Тепер її вартість складає 99 гривень.

Про це стало відомо з сайту Опендатабот у четвер, 11 липня.

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Перевірка наявності штрафів від ТЦК

Ще вчора функція була безкоштовною, але великий попит призвів до введення платної послуги.

Щоб скористатися сервісом, потрібно ввести своє ПІБ та дату народження. Після цього система автоматично згенерує PDF-звіт про наявність або відсутність виконавчих проваджень.

Перевірка штрафів ві ТЦК Опендатабот
Сторінка сервісу перевірки штрафів від ТЦК. Фото: скриншот

Раніше ми писали, скільки штрафів виписали ТЦК військовозобов'язаним чоловікам за 2024 рік. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як можна уникнути штрафу за порушення військового обліку. 

Також ми інформували, чи треба нести довідку про несудимість до ТЦК, якщо у "Резерв+" з'явився статус "у розшуку".

Україна штраф мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти

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