Проверка наличия штрафов от ТЦК теперь платна

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Услуга проверки наличия штрафов от ТЦК на сайте госданных Опендатабота стала платной. Теперь ее стоимость составляет 99 гривен.

Об этом стало известно с сайта Опендатабот в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Проверка наличия штрафов от ТЦК

Еще вчера функция была бесплатной, но большой спрос привел к введению платной услуги.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести свой ФИО и дату рождения. После этого система автоматически сгенерирует PDF-отчет о наличии или отсутствии исполнительных производств.

Страница сервиса проверки штрафов от ТЦК. Фото: скриншот

Раньше мы писали, сколько штрафов выписали ТЦК военнообязанным мужчинам за 2024 год.

Напомним, мы сообщали, как можно избежать штрафа за нарушение военного учета.

Также мы информировали, нужно ли нести справку о несудимости в ТЦК, если в "Резерв+" появился статус "в розыске".