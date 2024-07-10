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Ухилянтів-штрафників стало більше — стало відомо, скільки боржників зареєстрували ТЦК

10 липня 2024 20:24
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Штраф за порушення військового обліку — стало відомо про кількість боржників
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

З початку року територіальні центри комплектування передали до виконавчої служби майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку. Ця цифра перевищує показник за весь минулий рік.

Інформацію оприлюднили в Opendatabot.

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Майже 12 тисяч штрафів склали ТЦК від початку року

Від початку року до виконавчої служби було передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку, накладених ТЦК. За даними Opendatabot, це більше, ніж за весь минулий рік, коли було передано 10 337 штрафів. 

Штрафи ТЦК за порушення військового обліку за цей рік
Кількість штрафів від ТЦК переданих до виконавчої служби. Фото: Opendatabot 

"За порушення правил військового обліку ТЦК 11 798 штрафів передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік, коли було 10 337 подібних штрафів", — йдеться в повідомленні.

З них 4 236 стягнень вже закрито, а 7 526 штрафів все ще стягуються з боржників.

Скільки штрафів від ТЦК передано на примусове стягнення
Кількість закритих і відкритих штрафів, які були передані на примусове стягнення. Фото: Opendatabot 

Варто зауважити, що це не всі штрафи, накладені ТЦК, а лише ті, які передані до виконавчої служби для примусового стягнення. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників, що може призвести до накладення арешту на їх кошти та майно, за допомогою яких надалі погасять борг.

Нагадаємо, відтепер українці можуть перевірити наявність штрафів від ТЦК за порушення правил військового обліку за допомогою сервісу Опендатабот. Для такої перевірки потрібно перейти до відповідного розділу і ввести свої особисті дані.

Раніше ми писали, що речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, яких змін чекати військовозобов'язаним громадянам після 16 липня. Відомо, що в цей день закінчується термін, протягом якого вони мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

Україна штрафи військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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