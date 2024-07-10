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Уклонистов-штрафников стало больше — стало известно, сколько должников зарегистрировали ТЦК

10 июля 2024 20:24
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Штраф за нарушение военного учета — стало известно о количестве должников
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

С начала года территориальные центры комплектования передали в исполнительную службу почти 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета. Эта цифра превышает показатель за прошлый год.

Информацию опубликовали в Opendatabot.

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Почти 12 тысяч штрафов составили ТЦК с начала года

С начала года в исполнительную службу было передано почти 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета, наложенных ТЦК. По данным Opendatabot, это больше, чем за весь прошлый год, когда было передано 10337 штрафов.

Штрафы ТЦК за нарушение военного учета за этот год
Количество штрафов от ТЦК передано в исполнительную службу. Фото: Opendatabot

"За нарушение правил военного учета ТЦК 11 798 штрафов было передано для принудительного взыскания с должников с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год, когда было 10 337 подобных штрафов" , — говорится в сообщении.

Из них 4236 взысканий уже закрыто, а 7526 штрафов все еще взимаются с должников.

Сколько штрафов от ТЦК передано на принудительное взыскание
Количество закрытых и открытых штрафов, переданных на принудительное взыскание. Фото: Opendatabot

Следует заметить, что это не все штрафы, наложенные ТЦК, а только те, которые переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников, что может привести к наложению ареста на их средства и имущество, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.

Напомним, теперь украинцы могут проверить наличие штрафов от ТЦК за нарушение правил военного учета с помощью сервиса Опендатабот. Для такой проверки необходимо перейти в соответствующий раздел и ввести свои личные данные.

Ранее мы писали, что представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, каких изменений ждать военнообязанным гражданам после 16 июля. Известно, что в этот день истекает срок, в течение которого они должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

Украина штрафы военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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