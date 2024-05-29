Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Законні причини для неприбуття у ТЦК — військові назвали увесь список arrow

Законні причини для неприбуття у ТЦК — військові назвали увесь список

29 травня 2024 12:16
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Законні причини для неприбуття у ТЦК — військові назвали увесь список
Перевірка даних військовозобов’язаного. Фото: "АрміяInform"
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Усі військовозобов’язані українці мають оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Водночас є ціла низка поважних причин, які дозволяють відкласти візит до ТЦК.

Про це, пише "Суспільне", розповіли на брифінгу в ЗОВА начальник відділу військового обліку Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін.

Читайте також:

Коли можна не поспішати до ТЦК

За словами військових, існують чотири поважні причини для того, аби відкласти візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Це, наприклад, хвороба самого військовозобов’язаного, яка заважає йому прибути до ТЦК. До поважних причин також зараховуються смерть близької людини.

Крім того, є причини, на якій військовозобов’язаний не може вплинути. Це, з одного боку, стихійне лихо, а з іншого – військові дії, звісно ж, у тому випадку, якщо вони об’єктивно перешкоджають військовозобов’язаному прибути до ТЦК.

Що робити військовозобов’язаному

Військовозобов’язаний, який не може прибути до ТЦК з поважних причин, має повідомити про це у відповідний територіальний центр – не пізніше, ніж за три дні до дати, вказаної у повістці, виданій громадянину. Повідомлення має бути зроблене будь-яким зручним способом, зокрема, і по телефону.

Після цього військовозобов’язаний отримує сім днів для того, аби таки дістатися до ТЦК та СП.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.

стихійне лихо
Україна
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера