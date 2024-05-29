Законні причини для неприбуття у ТЦК — військові назвали увесь список

Перевірка даних військовозобов’язаного. Фото: "АрміяInform"

Усі військовозобов’язані українці мають оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Водночас є ціла низка поважних причин, які дозволяють відкласти візит до ТЦК.

Про це, пише "Суспільне", розповіли на брифінгу в ЗОВА начальник відділу військового обліку Олег Чугуєнко та заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін.

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Коли можна не поспішати до ТЦК

За словами військових, існують чотири поважні причини для того, аби відкласти візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Це, наприклад, хвороба самого військовозобов’язаного, яка заважає йому прибути до ТЦК. До поважних причин також зараховуються смерть близької людини.

Крім того, є причини, на якій військовозобов’язаний не може вплинути. Це, з одного боку, стихійне лихо, а з іншого – військові дії, звісно ж, у тому випадку, якщо вони об’єктивно перешкоджають військовозобов’язаному прибути до ТЦК.

Що робити військовозобов’язаному

Військовозобов’язаний, який не може прибути до ТЦК з поважних причин, має повідомити про це у відповідний територіальний центр – не пізніше, ніж за три дні до дати, вказаної у повістці, виданій громадянину. Повідомлення має бути зроблене будь-яким зручним способом, зокрема, і по телефону.

Після цього військовозобов’язаний отримує сім днів для того, аби таки дістатися до ТЦК та СП.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.