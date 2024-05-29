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Законные причины неприбытия в ТЦК — военные назвали весь список

29 мая 2024 12:16
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Законные причины неприбытия в ТЦК — военные назвали весь список
Проверка данных военнообязанных. Фото: "АрмияInform"
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Все военнообязанные украинцы должны обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В то же время есть целый ряд уважительных причин, позволяющих отложить визит в ТЦК.

Об этом, пишет "Суспільне", рассказали на брифинге в ЗОВА начальник отдела военного учета Олег Чугуенко и заместитель начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин.

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По словам военных, существуют четыре уважительные причины для того, чтобы отложить визит в территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

Это, например, болезнь самого военнообязанного, мешающая ему прибыть в ТЦК. К уважительным причинам также относят смерть близкого человека.

Кроме того, есть причины, на которые военнообязанный не может повлиять. Это, с одной стороны, стихийная беда, а с другой — военные действия, конечно же, в том случае, если они объективно препятствуют военнообязанному прибыть в ТЦК.

Что делать военнообязанному

Военнообязанный, который не может прибыть в ТЦК по уважительной причине, должен сообщить об этом в соответствующий территориальный центр — не позднее чем за три дня до даты, указанной в повестке, выданной гражданину. Уведомление должно быть сделано любым удобным способом, в частности, и по телефону.

После этого военнообязанный получает семь дней для того, чтобы добраться до ТЦК и СП.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Кроме того, ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на ТОТ могут обновить свои военно-учетные данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.

стихийное бедствие
Украина
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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