ТЦК: адреси та час роботи у найбільших містах - повний перелік

ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес
У кожному районі українських міст працюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Розпорядженням Кабінету Міністрів їм дозволено працювати цілодобово. Адреси та телефони усіх територіальних центрів комплектування у великих містах — у матеріалі Новини.LIVE.
Київ
Київський міський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Парково-Сирецька 19
Телефон: (044) 456-12-05
Районні:
Голосіївський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська, 104Б
Телефон: (044) 529-24-02
Дарницький ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Бориспільська 26-А
Телефон: (044) 566 50 93
Деснянський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Космонавта Волкова 2-А
Телефон: (044) 518 41 80
Дніпровський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Юрія Поправки 14-А
Телефон: (044) 290-44-52
Оболонський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Йорданська, 16а
Телефон: (044) 464 78 02
Печерський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Петра Болбочана, 1
Телефон: (044) 285 03 50
Подільський ТЦК та СП
Адреса: Київ, пр-т Свободи 40
Телефон: (044) 484 70 23
Святошинський ТЦК та СП
Адреса: 03115, Київ, вул. Павла Глазового, 1
Телефон: (044) 424 10 24
Солом’янський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Іскрівська,5а
Телефон: (044) 241 13 25
Шевченківський ТЦК та СП
Адреса: Київ, вул. Салютна 4
Телефон: (044) 400 61 46
Дніпро
Дніпропетровський обласний ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, вул. C. Бандери 16
Тел. (056) 770-80-94
Районні:
Амур-Нижньодніпровський ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, вул. Путилівська 20
Тел. (056) 227-16-13, 227-07-56
Шевченківський ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, Короленка 87
Тел. (056) 749-71-20, 749-71-21
Соборний ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, вул. Осіння 6
Тел. (056) 726-32-76, 726-32-78
Центрально-Чечелівський ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, вул. С. Бандери 16
Тел. (056) 770-30-17, 770-30-16
Новокодацький ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, вул. Качалова 5
Тел. (056) 726-85-56, 252-33-13
Самарський ТЦК та СП
Адреса: Дніпро, вул. Електрична 1б
Тел. (056) 728-00-02
Львів
Львівський обласний ТЦК та СП
Адреса: Львів, вул. І. Франка 25
Тел. (032) 260-27-88, 260-26-44, 260-26-56
Районні:
Галицько-Франківський ТЦК та СП
Адреса: Львів, вул. Батуринська, 2
Тел. (032) 261-42-45
Личаківсько-Залізничний ТЦК та СП
Адреса: Львів, вул. Батуринська, 2
Тел. (032) 261-42-25
Сихівський ТЦК та СП
Адреса: Львів, вул. Стрийська, 105
Тел. (032) 255-39-89
Шевченківський ТЦК та СП
Адреса: Львів, вул. Батуринська, 2
Тел. (032) 261-42-45
Одеса
Одеський обласний ТЦК та СП
Адреса: Одеса, вул. Пироговська, 6
Тел. (048) 752-82-60
Районні:
Київський ТЦК та СП
Адреса: Одеса, вул. Генерала Петрова, 8
Тел. (048) 765-69-95
Пересипський ТЦК та СП
Адреса: Одеса, пр-т Добровольського, 120 а
Тел. (048) 763-03-60
Приморський ТЦК та СП
Адреса: Одеса, вул. Ніжинська, 42
Тел. (048) 740-75-24
Хаджибейський ТЦК та СП
Адреса: Одеса, вул. Б. Хмельницького, 62
Тел. (048) 705-54-77
Харків
Харківський обласний ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Кацарська, 56
Тел. (057) 712-08-77
Районні:
Індустріальний ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Косарєва, 7
Тел. (057) 293-41-55
Київський ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Садова, 16
Тел. (057) 700-34-70
Немишлянський ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Косарєва, 7
Тел. (057) 293-41-55
Новобаварський ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Полтавський шлях, 13/15
Тел. (057) 712-34-46
Салтівський ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Садова, 16
Тел. (057) 700-34-70
Слобідський ТЦК та СП
Адреса: Харків, пр-т Московський, 96А
Тел. (057) 732-56-86
Шевченківський ТЦК та СП
Адреса: Харків, вул. Полтавський шлях, 13/15
Тел. (057) 712-51-63
Читайте Новини.LIVE!