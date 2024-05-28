ТЦК: адреси та час роботи у найбільших містах - повний перелік

Харківський обласний територіальний центр комплектування. Фото: Facebook-сторінка ТЦК

У кожному районі українських міст працюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Розпорядженням Кабінету Міністрів їм дозволено працювати цілодобово. Адреси та телефони усіх територіальних центрів комплектування у великих містах — у матеріалі Новини.LIVE.

Київ

Київський міський ТЦК та СП

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Адреса: Київ, вул. Парково-Сирецька 19

Телефон: (044) 456-12-05

Районні:

Голосіївський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська, 104Б

Телефон: (044) 529-24-02

Дарницький ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Бориспільська 26-А

Телефон: (044) 566 50 93

Деснянський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Космонавта Волкова 2-А

Телефон: (044) 518 41 80

Дніпровський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Юрія Поправки 14-А

Телефон: (044) 290-44-52

Оболонський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Йорданська, 16а

Телефон: (044) 464 78 02

Печерський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Петра Болбочана, 1

Телефон: (044) 285 03 50

Подільський ТЦК та СП

Адреса: Київ, пр-т Свободи 40

Телефон: (044) 484 70 23

Святошинський ТЦК та СП

Адреса: 03115, Київ, вул. Павла Глазового, 1

Телефон: (044) 424 10 24

Солом’янський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Іскрівська,5а

Телефон: (044) 241 13 25

Шевченківський ТЦК та СП

Адреса: Київ, вул. Салютна 4

Телефон: (044) 400 61 46

Дніпро

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, вул. C. Бандери 16

Тел. (056) 770-80-94

Районні:

Амур-Нижньодніпровський ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, вул. Путилівська 20

Тел. (056) 227-16-13, 227-07-56

Шевченківський ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, Короленка 87

Тел. (056) 749-71-20, 749-71-21

Соборний ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, вул. Осіння 6

Тел. (056) 726-32-76, 726-32-78

Центрально-Чечелівський ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, вул. С. Бандери 16

Тел. (056) 770-30-17, 770-30-16

Новокодацький ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, вул. Качалова 5

Тел. (056) 726-85-56, 252-33-13

Самарський ТЦК та СП

Адреса: Дніпро, вул. Електрична 1б

Тел. (056) 728-00-02

Львів

Львівський обласний ТЦК та СП

Адреса: Львів, вул. І. Франка 25

Тел. (032) 260-27-88, 260-26-44, 260-26-56

Районні:

Галицько-Франківський ТЦК та СП

Адреса: Львів, вул. Батуринська, 2

Тел. (032) 261-42-45

Личаківсько-Залізничний ТЦК та СП

Адреса: Львів, вул. Батуринська, 2

Тел. (032) 261-42-25

Сихівський ТЦК та СП

Адреса: Львів, вул. Стрийська, 105

Тел. (032) 255-39-89

Шевченківський ТЦК та СП

Адреса: Львів, вул. Батуринська, 2

Тел. (032) 261-42-45

Одеса

Одеський обласний ТЦК та СП

Адреса: Одеса, вул. Пироговська, 6

Тел. (048) 752-82-60

Районні:

Київський ТЦК та СП

Адреса: Одеса, вул. Генерала Петрова, 8

Тел. (048) 765-69-95

Пересипський ТЦК та СП

Адреса: Одеса, пр-т Добровольського, 120 а

Тел. (048) 763-03-60

Приморський ТЦК та СП

Адреса: Одеса, вул. Ніжинська, 42

Тел. (048) 740-75-24

Хаджибейський ТЦК та СП

Адреса: Одеса, вул. Б. Хмельницького, 62

Тел. (048) 705-54-77

Харків

Харківський обласний ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Кацарська, 56

Тел. (057) 712-08-77

Районні:

Індустріальний ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Косарєва, 7

Тел. (057) 293-41-55

Київський ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Садова, 16

Тел. (057) 700-34-70

Немишлянський ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Косарєва, 7

Тел. (057) 293-41-55

Новобаварський ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Полтавський шлях, 13/15

Тел. (057) 712-34-46

Салтівський ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Садова, 16

Тел. (057) 700-34-70

Слобідський ТЦК та СП

Адреса: Харків, пр-т Московський, 96А

Тел. (057) 732-56-86

Шевченківський ТЦК та СП

Адреса: Харків, вул. Полтавський шлях, 13/15

Тел. (057) 712-51-63