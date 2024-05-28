ТЦК: адреса и время работы в крупнейших городах – полный перечень

Харьковский областной территориальный центр комплектования. Фото: Facebook-страница ТЦК

В каждом районе украинских городов работают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Распоряжением Кабинета Министров им разрешено работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров комплектования в больших городах — в материале Новини.LIVE.

Киев

Киевский городской ТЦК и СП

Читайте также:

Адрес: Киев, ул. Парково-Сырецкая 19

Телефон: (044) 456-12-05

Районные:

Голосеевский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская 104Б

Телефон: (044) 529-24-02

Дарницкий ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Бориспольская 26-А

Телефон: (044) 566 50 93

Деснянский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Космонавта Волкова 2-А

Телефон: (044) 518 41 80

Днепровский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Юрия Поправки 14-А

Телефон: (044)290-44-52

Оболонский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Иорданская, 16а

Телефон: (044) 464 78 02

Печерский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Петра Болбочана, 1

Телефон: (044) 285 03 50

Подольский ТЦК и СП

Адрес: Киев, пр-т Свободы 40

Телефон: (044) 484 70 23

Святошинский ТЦК и СП

Адрес: 03115, Киев, ул. Павла Глазового, 1

Телефон: (044) 424 10 24

Соломенский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Искровская,5а

Телефон: (044) 241 13 25

Шевченковский ТЦК и СП

Адрес: Киев, ул. Салютная 4

Телефон: (044) 400 61 46

Днепр

Днепропетровский областной ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. C. Бандеры 16

Тел. (056) 770-80-94

Районные:

Амур-Нижнеднепровский ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. Путиловская 20

Тел. (056) 227-16-13, 227-07-56

Шевченковский ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. Короленко 87

Тел. (056) 749-71-20, 749-71-21

Соборный ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. Осенняя 6

Тел. (056) 726-32-76, 726-32-78

Центрально-Чечеловский ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. С. Бандеры 16

Тел. (056) 770-30-17, 770-30-16

Новокодацкий ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. Кочелова 5

Тел. (056) 726-85-56, 252-33-13

Самарский ТЦК и СП

Адрес: Днепр, ул. Электрическая 1б

Тел. (056)728-00-02

Львов

Львовский областной ТЦК и СП

Адрес: Львов, ул. И. Франко 25

Тел. (032) 260-27-88, 260-26-44, 260-26-56

Районные:

Галицко-Франковский ТЦК и СП

Адрес: Львов, ул. Батуринская, 2

Тел. (032) 261-42-45

Лычаковско-Железнодорожный ТЦК и СП

Адрес: Львов, ул. Батуринская, 2

Тел. (032) 261-42-25

Сыховский ТЦК и СП

Адрес: Львов, ул. Стрыйская, 105

Тел. (032) 255-39-89

Шевченковский ТЦК и СП

Адрес: Львов, ул. Батуринская, 2

Тел. (032) 261-42-45

Одесса

Одесский областной ТЦК и СП

Адрес: Одесса, ул. Пироговская, 6

Тел. (048) 752-82-60

Районные:

Киевский ТЦК и СП

Адрес: Одесса, ул. Генерала Петрова, 8

Тел. (048) 765-69-95

Пересыпский ТЦК и СП

Адрес: Одесса, пр-т Добровольского, 120 а

Тел. (048) 763-03-60

Приморский ТЦК и СП

Адрес: Одесса, ул. Нежинская, 42

Тел. (048) 740-75-24

Хаджибейский ТЦК и СП

Адрес: Одесса, ул. Б. Хмельницкого, 62

Тел. (048) 705-54-77

Харьков

Харьковский областной ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Кацарская, 56

Тел. (057) 712-08-77

Районные:

Индустриальный ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Косарева, 7

Тел. (057) 293-41-55

Киевский ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Садовая, 16

Тел. (057) 700-34-70

Немышлянский ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Косарева, 7

Тел. (057) 293-41-55

Новобаварский ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Полтавский шлях, 13/15

Тел. (057) 712-34-46

Салтовский ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Садовая, 16

Тел. (057) 700-34-70

Слободской ТЦК и СП

Адрес: Харьков, пр-т Московский, 96А

Тел. (057) 732-56-86

Шевченковский ТЦК и СП

Адрес: Харьков, ул. Полтавский шлях, 13/15

Тел. (057) 712-51-63