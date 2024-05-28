ТЦК: адреса и время работы в крупнейших городах – полный перечень

ТЦК в крупных городах Украины — время работы, перечень адресов
В каждом районе украинских городов работают территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Распоряжением Кабинета Министров им разрешено работать круглосуточно. Адреса и телефоны всех территориальных центров комплектования в больших городах — в материале Новини.LIVE.
Киев
Киевский городской ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Парково-Сырецкая 19
Телефон: (044) 456-12-05
Районные:
Голосеевский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская 104Б
Телефон: (044) 529-24-02
Дарницкий ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Бориспольская 26-А
Телефон: (044) 566 50 93
Деснянский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Космонавта Волкова 2-А
Телефон: (044) 518 41 80
Днепровский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Юрия Поправки 14-А
Телефон: (044)290-44-52
Оболонский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Иорданская, 16а
Телефон: (044) 464 78 02
Печерский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Петра Болбочана, 1
Телефон: (044) 285 03 50
Подольский ТЦК и СП
Адрес: Киев, пр-т Свободы 40
Телефон: (044) 484 70 23
Святошинский ТЦК и СП
Адрес: 03115, Киев, ул. Павла Глазового, 1
Телефон: (044) 424 10 24
Соломенский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Искровская,5а
Телефон: (044) 241 13 25
Шевченковский ТЦК и СП
Адрес: Киев, ул. Салютная 4
Телефон: (044) 400 61 46
Днепр
Днепропетровский областной ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. C. Бандеры 16
Тел. (056) 770-80-94
Районные:
Амур-Нижнеднепровский ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. Путиловская 20
Тел. (056) 227-16-13, 227-07-56
Шевченковский ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. Короленко 87
Тел. (056) 749-71-20, 749-71-21
Соборный ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. Осенняя 6
Тел. (056) 726-32-76, 726-32-78
Центрально-Чечеловский ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. С. Бандеры 16
Тел. (056) 770-30-17, 770-30-16
Новокодацкий ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. Кочелова 5
Тел. (056) 726-85-56, 252-33-13
Самарский ТЦК и СП
Адрес: Днепр, ул. Электрическая 1б
Тел. (056)728-00-02
Львов
Львовский областной ТЦК и СП
Адрес: Львов, ул. И. Франко 25
Тел. (032) 260-27-88, 260-26-44, 260-26-56
Районные:
Галицко-Франковский ТЦК и СП
Адрес: Львов, ул. Батуринская, 2
Тел. (032) 261-42-45
Лычаковско-Железнодорожный ТЦК и СП
Адрес: Львов, ул. Батуринская, 2
Тел. (032) 261-42-25
Сыховский ТЦК и СП
Адрес: Львов, ул. Стрыйская, 105
Тел. (032) 255-39-89
Шевченковский ТЦК и СП
Адрес: Львов, ул. Батуринская, 2
Тел. (032) 261-42-45
Одесса
Одесский областной ТЦК и СП
Адрес: Одесса, ул. Пироговская, 6
Тел. (048) 752-82-60
Районные:
Киевский ТЦК и СП
Адрес: Одесса, ул. Генерала Петрова, 8
Тел. (048) 765-69-95
Пересыпский ТЦК и СП
Адрес: Одесса, пр-т Добровольского, 120 а
Тел. (048) 763-03-60
Приморский ТЦК и СП
Адрес: Одесса, ул. Нежинская, 42
Тел. (048) 740-75-24
Хаджибейский ТЦК и СП
Адрес: Одесса, ул. Б. Хмельницкого, 62
Тел. (048) 705-54-77
Харьков
Харьковский областной ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Кацарская, 56
Тел. (057) 712-08-77
Районные:
Индустриальный ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Косарева, 7
Тел. (057) 293-41-55
Киевский ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Садовая, 16
Тел. (057) 700-34-70
Немышлянский ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Косарева, 7
Тел. (057) 293-41-55
Новобаварский ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Полтавский шлях, 13/15
Тел. (057) 712-34-46
Салтовский ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Садовая, 16
Тел. (057) 700-34-70
Слободской ТЦК и СП
Адрес: Харьков, пр-т Московский, 96А
Тел. (057) 732-56-86
Шевченковский ТЦК и СП
Адрес: Харьков, ул. Полтавский шлях, 13/15
Тел. (057) 712-51-63
Читайте Новини.LIVE!