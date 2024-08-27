У Луцьку судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Луцьку судили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Він отримав три роки ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області встановлено, що чоловік, якого Військово-лікарська комісія визнала придатним для мобілізації. 14 лютого 2024 року він мав прибути на збірний для відправки на військову службу за повісткою, але проігнорував її.

На судовому засіданні обвинувачений заперечив свою провину, стверджуючи, що не має військового досвіду і вважає себе непридатним для служби. Він також заявив, що працівники ТЦК нібито не мали права його мобілізувати і намагалися "примусити" його служити на фронті як добровольця. Чоловік звернувся до свого адвоката з вимогою перегляду вироку через можливі порушення під час медичного огляду.

Рішення суду

Медичні висновки підтвердили, що він дійсно придатний для мобілізації в умовах воєнного стану, і суд визнав ці дані обґрунтованими. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.