В Луцке судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

В Луцке судили мужчину, получившего повестку, но отказался от мобилизации. Он получил три года заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Приговором Луцкого горрайонного суда Волынской области установлено, что мужчина, которого военно-врачебная комиссия признала пригодным для мобилизации. 14 февраля 2024 года он должен был прибыть на сборный для отправки на военную службу по повестке, но проигнорировал ее.

На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что не имеет военного опыта и считает себя непригодным для службы. Он также заявил, что работники ТЦК якобы не имели права его мобилизовать и пытались "заставить" служить на фронте как добровольца. Мужчина обратился к своему адвокату с требованием пересмотра приговора из-за возможных нарушений во время медицинского осмотра.

Решение суда

Медицинские выводы подтвердили, что он действительно пригоден для мобилизации в условиях военного положения, и суд счел эти данные обоснованными. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.