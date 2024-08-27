Мобилизация в Украине — в ТЦК на Волыни создали место для встреч призывников и юристов

Военнообязан в ТЦК. Иллюстративное фото: today

В Волынском областном территориальном центре комплектования создали специальное место для встреч юристов и военнообязанных. Такое решение было принято с целью соблюдения конституционного права военнообязанных граждан на получение правовой помощи.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

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В ТЦК рассказали, что из-за активных обсуждений вопросов предоставления правовой помощи военнообязанным руководство провело рабочую встречу с Советом адвокатов Волынской области. Там обсудили проблемные вопросы и пути их решения для улучшения дальнейшей работы.

Так, теперь адвокаты могут помочь следующим категориям граждан, обращающихся в ТЦК:

лицам, обращающимся с вопросами социальных выплат, пособий, пенсий, единовременных денежных выплат;

о предоставлении им отсрочки или внесении актуальных сведений в реестр "Оберіг";

военнообязанным, прибывающим в ТЦК и СП с рекомендательным письмом для прохождения военной службы по контракту;

военнообязанным, находящимся в розыске и доставленным органами Национальной полиции.

"Именно во время предоставления правовой помощи последней категории граждан поступают соответствующие замечания и жалобы, поскольку доступ посторонних лиц к военным объектам, прежде всего пункта предварительного сбора военнообязанных, ограничен", — отметили в Волынском ОТЦК и СП.

Там также добавили, что создали специальное место для конфиденциальных встреч юристов и военнообязанных, чтобы создать надлежащие условия для предоставления адвокатами качественной правовой помощи.