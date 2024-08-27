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В одній з областей у ТЦК виділили місце для зустрічей адвокатів та військовозобов'язаних

27 серпня 2024 09:02
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — у ТЦК на Волині створили місце для зустрічей призовників та юристів
Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: today
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Волинському обласному територіальному центрі комплектування створили спеціальне місце для зустрічей юристів та військовозобов'язаних. Таке рішення ухвалили з метою дотримання конституційного права військовозобовʼязаних громадян на отримання правової допомоги.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП

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У ТЦК розповіли, що через активні обговорення питань надання правової допомоги військовозобов'язаним, керівництво провело робочу зустріч з Радою адвокатів Волинської області. Там обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення задля покращення подальшої роботи. 

Так, тепер адвокати можуть допомогти наступним категоріям громадян, які звертаються до ТЦК:

  • особам, які звертаються з питаннями соціальних виплат, допомог, пенсій, одноразових грошових виплат;
  • щодо надання їм відстрочки чи внесення актуальних відомостей до реєстру "Оберіг";
  • військовозобов’язаним, що прибувають до ТЦК та СП з рекомендаційним листом задля проходження військової служби за контрактом;
  • військовозобов’язаним, що перебувають у розшуку та доставлені органами Національної поліції.

"Саме під час надання правової допомоги останній категорії громадян, надходять відповідні зауваження та скарги, оскільки доступ сторонніх осіб до військових обʼєктів, насамперед пункту попереднього збору військовозобовʼязаних, є обмеженим", — зазначили у Волинському ОТЦК та СП. 

Там також додали, що створили спеціальне місце для конфіденційних зустрічей юристів та військовозобов'язаних, щоб створити належні умови для надання адвокатами якісної правової допомоги.

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Скриншот допису Волинського ОТЦК та СП

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Волинська область ТЦК та СП військовозобов'язані адвокат юрист

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