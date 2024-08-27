Розглянувши норми закону суд вирішив, що чоловік мав право надати документи в ТЦК дистанційно

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Волині збирався подати до ТЦК документи про наявність відстрочки від мобілізації у дистанційний спосіб. Проте у ТЦК наполягали, щоб він прийшов до установи особисто і не хотіли приймати документи. Суд вирішив, що чоловік був правий.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До суду звернувся мешканець Волинської області, який доглядає за хворою бабусею. Через це він просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК, який відмовився розглядати заяву про надання йому відстрочки від мобілізації, яку надіслали поштою, вимагаючи "особистої присутності".

Позивач надав докази, що надсилав 15 довідок, які підтверджують, що він доглядає за родичкою. Однак на свою заяву він отримав вимогу від ТЦК прийти особисто і принести документи.

Що вирішив суд

На засіданні суду взяли до уваги положеннями Закону №2232-ХІІ, в якому зазначено, що військовозобов'язаний повинен особисто повідомити про ті чи інші документи, що підтверджують право на відстрочку. Проте суддя звернув увагу, що "особисто повідомити" — не означає "особисто прибути" до ТЦК.

Тому суддя повністю задовольнив позов волинянина і зобов’язав ТЦК ще раз розглянути заяву позивача.