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Волынянин хотел дистанционно сообщить ТЦК об отсрочке, но там отказывали — что решил суд

27 августа 2024 08:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рассмотрев нормы закона, суд решил, что мужчина имел право предоставить документы в ТЦК дистанционно.
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Житель Волыни собирался подать в ТЦК документы о наличии отсрочки от мобилизации дистанционным способом. Однако в ТЦК настаивали, чтобы он пришел в учреждение лично и не хотел принимать документы. Суд решил, что мужчина был прав.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд обратился житель Волынской области, который ухаживает за больной бабушкой. Поэтому он просил признать противоправным бездействие ТЦК, отказавшейся рассматривать заявление о предоставлении ему отсрочки от мобилизации, которое он прислал по почте, требуя "личного присутствия".

Истец предоставил доказательства, что посылал 15 справок, подтверждающих, что он ухаживает за родственницей. Однако на свое заявление он потребовал от ТЦК прийти лично и принести документы.

Что решил суд

На заседании суда приняли во внимание положения Закона №2232-ХІІ, в котором указано, что военнообязанный должен лично сообщить о тех или иных документах, подтверждающих право на отсрочку. Однако судья обратил внимание, что "лично сообщить" — не значит "лично прибыть" в ТЦК.

Поэтому судья полностью удовлетворил иск волынянина и обязал ТЦК еще раз рассмотреть заявление истца.

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