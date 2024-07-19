Необхідності ТЦК вручати повістки на вулицях немає, — нардеп

Працівники ТЦК вручають повістки українцям. Фото: Суспільне

Народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк вважає, що після закінчення терміну оновлення військово-облікових даних виписувати повістки на вулицях недоцільно. За його словами, тепер у працівників Територіальних центрів комплектування багато іншої роботи.

Про це Михайло Цимбалюк розповів у коментарі ТСН.ua, опублікованому в четвер, 18 липня.

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Чи будуть вручати повістки на вулиці після 16 липня

"Уточнюю. ТЦК та СП сьогодні мають інший законний шлях щодо вручення повістки. Їм відомо адресу (військовозобов`язаного — Ред.) і вони згідно із законом та постановою Кабміну мають вручати повістки шляхом відправлення людям за місцем проживання. Поштою. Але чи будуть вони дотримуватися цього алгоритму — складне питання", — зазначив депутат.

Як пояснив Цимбалюк, він виходив зі слів військового керівництва, які запевнили, що в навчальних центрах наразі достатньо мобілізованих.

"Необхідності вручати повістки на вулицях — такого немає. Щобільше, повістки будуть друкуватися централізовано. Як може представник ТЦК вручати на вулиці друковану повістку? Він же не знає прізвища та імені того, кого він зустріне. Я виходив саме з цієї логіки. Але час покаже", — вважає посадовець.

Нардеп запевнив, якщо буде по-іншому, то депутати будуть звертатись до Кабінету Міністрів та Міністерства оборони України за поясненням. Однак сьогодні юридично неправильно видавати повістки на вулицях.

"Сьогодні такої необхідності немає. Є інший алгоритм, але рейди можуть бути спрямовані на виявлення тих, хто не став на облік, хто не оновив дані. Це інша історія. Але ж вони їм не можуть вручати повістки, бо повістки мають бути надруковані централізовано на конкретні прізвища. ТЦК та СП сьогодні має масу роботи в кабінетах щодо аналізу тієї інформації, яку вони отримали через "Резерв+", через інші ресурси. Це все треба опрацювати. Це моя думка", — додав Цимбалюк.

Що кажуть у ТЦК

У коментарі ТСН.ua працівники обласних ТЦК пояснили, що поки що не будуть скасовувати оповіщення на вулицях та в громадських місцях.

"Таких перспектив немає принаймні поки що. Вручення повістки на вулицях та в громадських місцях дозволено законом", — наголосили в Центрах комплектування.

Повістки після 16 липня

Нагадаємо, що речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що діятиме нова форма виклику резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК. Після закінчення терміну уточнення персональних даних повістка може бути надіслана поштою. Своєю чергою речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чи будуть виписувати повістки на кордоні.

Також заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як з реєстру "Оберіг" відберуть тих, хто отримає повістки у першу чергу. За її словами, цей процес вибору буде схожий на таргетовану рекламу.

Додамо, що чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, та не прийшли до ТЦК за повісткою після 16 липня можуть оголосити у розшук. Неявка обернеться для військовозобов’язаних штрафом, який треба сплатити протягом 15 днів, а також ТЦК може подати до поліції заявку з проханням доставити такого ухилянта.