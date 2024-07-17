Неявка в ТЦК по повістці — що чекає на військовозобов'язаних

Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП

В Україні чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за повісткою.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю на YouTube-каналі "єПитання".

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У Черногоренко спитали, що буде після того, як військовозобов'язаним чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою.

"Якщо чоловік, який не оновив дані, ігноруватиме повістки певний час, його дані будуть передаватися правоохоронцям у розшук", — відповіла заступниця міністра.

Також вона нагадала, що повістки, які надходять Укрпоштою, будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис.

"Це відбувається за аналогією запрошень до суду", — пояснила вона.

Нагадаємо, військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що робити людям, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня.

Також військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький із позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусового виправлення до територіальних центрів комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.