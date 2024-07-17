Дацик з Третьої штурмової пояснив, чому чоловікам не потрібно чекати відправки у ТЦК

Військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик". Фото: скриншот з відео

Військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький з позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусової відправки у територіальні центри комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.

Про це Владислав Дацик сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Дацик" порадив військовозобов'язаним громадянам почати цікавитись військовою службою. Він впевнений, що це згодом торкнеться усіх.

"Якщо у вас є час, підготуйтесь, оберіть та вступіть, щоб уникнути ситуації, коли вас можуть оформити до бригади, де недостатньо людей через випадки СЗЧ або великі втрати, тобто там не йдеться про якісну службу", — додав Дацький.

Нагадаємо, "Дацик" відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних. За його словами, він цього б не хотів, адже вони ще нічого в житті не бачили.

Також громадянам, які не оновили свої облікові дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), загрожують санкції. У військовозобов'язаних було два місяці, аби це зробити.