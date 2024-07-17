Дацик из Третьей штурмовой объяснил, почему мужчинам не нужно ждать отправки в ТЦК

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик". Фото: скриншот с видео

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

Об этом Владислав Дацик сказал в интервью Новини.LIVE.

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"Дацик" посоветовал военнообязанным гражданам начать интересоваться военной службой. Он уверен, что это впоследствии коснется всех.

"Если у вас есть время, подготовьтесь, выберите и вступите, чтобы избежать ситуации, когда вас могут оформить в бригаду, где недостаточно людей из-за случаев СЗЧ или больших потерь, то есть там речь не идет о качественной службе", — добавил Дацкий.

Напомним, "Дацик" ответил, нужна ли мобилизация 18-летних. По его словам, он бы этого не хотел, ведь они еще ничего в жизни не видели.

Также гражданам, не обновившим свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), грозят санкции. У военнообязанных было два месяца, чтобы это сделать.