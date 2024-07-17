Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Дацик из Третьей штурмовой объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в ТЦК arrow

Дацик из Третьей штурмовой объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в ТЦК

17 июля 2024 08:49
Виктория Козырь - редактор
Дацик из Третьей штурмовой объяснил, почему мужчинам не нужно ждать отправки в ТЦК
Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик". Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

Об этом Владислав Дацик сказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Принудительная отправка в ТЦК

"Дацик" посоветовал военнообязанным гражданам начать интересоваться военной службой. Он уверен, что это впоследствии коснется всех.

"Если у вас есть время, подготовьтесь, выберите и вступите, чтобы избежать ситуации, когда вас могут оформить в бригаду, где недостаточно людей из-за случаев СЗЧ или больших потерь, то есть там речь не идет о качественной службе", — добавил Дацкий.

Напомним, "Дацик" ответил, нужна ли мобилизация 18-летних. По его словам, он бы этого не хотел, ведь они еще ничего в жизни не видели.

Также гражданам, не обновившим свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), грозят санкции. У военнообязанных было два месяца, чтобы это сделать.

украинцы Украина мобилизация ТЦК и СП 3 ОШБр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон