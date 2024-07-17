Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Минобороны объяснили, что будет с военнообязанными, которые не явятся в ТЦК по повестке arrow

В Минобороны объяснили, что будет с военнообязанными, которые не явятся в ТЦК по повестке

17 июля 2024 17:11
Дмитрий Галушка - Редактор
Неявка в ТЦК по повестке — что ждет военнообязанных
Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине мужчин, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск. Это произойдет, если они не появятся в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по повестке.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "єПитання".

Читайте также:

Военнообязанных будут объявлять в розыск

У Черногоренко спросили, что будет после того, как военнообязанным мужчинам, которые не обновили данные, пришлют повестку по почте.

"Если мужчина, не обновивший данные, будет игнорировать повестки определенное время, его данные будут передаваться правоохранителям в розыск", — ответила Черногоренко.

Также она напомнила, что приходящие по Укрпочте повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись.

"Это происходит по аналогии приглашений в суд", — пояснила она.

Напомним, военный юрист Тарас Боровский объяснил, что делать людям, не успевшим обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.

Также военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

война Минобороны суд полиция Украина штраф мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП военнообязанные розыск военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца