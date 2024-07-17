Неявка в ТЦК по повестке — что ждет военнообязанных

Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

В Украине мужчин, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск. Это произойдет, если они не появятся в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по повестке.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "єПитання".

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Военнообязанных будут объявлять в розыск

У Черногоренко спросили, что будет после того, как военнообязанным мужчинам, которые не обновили данные, пришлют повестку по почте.

"Если мужчина, не обновивший данные, будет игнорировать повестки определенное время, его данные будут передаваться правоохранителям в розыск", — ответила Черногоренко.

Также она напомнила, что приходящие по Укрпочте повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись.

"Это происходит по аналогии приглашений в суд", — пояснила она.

Напомним, военный юрист Тарас Боровский объяснил, что делать людям, не успевшим обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.

Также военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.