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Виклик до ТЦК через повістку по пошті — військові пояснили правові нюанси

15 липня 2024 14:20
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Мобілізація в Україні — як надсилатимуть повістки поштою
Відправлення повістки поштою. Ілюстративне фото: Depositphotos
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні впроваджують нову форму виклику резервістів та військовозобов'язаних до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за якою повістка може бути надіслана поштою. Повістка буде надсилатися у вигляді рекомендованого поштового відправлення з повідомленням про вручення.

Про це повідомив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

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Повістка поштою

В Україні діятиме нова форма виклику резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Після закінчення 60-денного періоду відведеного на уточнення персональних даних, повістка може бути надіслана поштою.

Істомін пояснив, що повістка надсилатиметься у вигляді рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення.

"День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки", — зазначив речник ТЦК.

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного у цьому разі є:

  • День отримання поштового відправлення особою: підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора.
  • Відмова від отримання: день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення.
  • Відсутність за адресою: день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яку вона повідомила під час уточнення своїх даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо особа не повідомила ТЦК та СП іншу адресу, за якою фактично проживає.

Ми повідомляли, що в Україні під час мобілізації до лав Збройних сил повістка приходитиме навіть тим, хто не оновив свої дані. При цьому за це правопорушення доведеться сплатити штраф.

Також ми писали про те, що після нової постави Кабінету міністрів процес виписування повісток пришвидшиться. Відтепер повістки можна формувати за допомогою реєстру "Оберіг".

війна пошта мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка

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