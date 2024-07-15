Мобилизация в Украине — как будут посылать повестки по почте

Вызов в ТЦК через повестку по почте — военные объяснили правовые нюансы
В Украине внедряется новая форма вызова резервистов и военнообязанных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, по которой повестка может быть отправлена по почте. Повестка будет отправляться в виде рекомендованной почтовой отправки с уведомлением о вручении.
Об этом сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.
Повестка по почте
В Украине будет действовать новая форма вызова резервистов и военнообязанных в ТЦК и СП. По истечении 60-дневного периода, отведенного на уточнение персональных данных, повестка может быть отправлена по почте.
Истомин объяснил, что повестка будет отправляться в виде рекомендованной почтовой отправки с описанием вложения и уведомлением о вручении.
"День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки" , - отметил представитель ТЦК.
Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного в этом случае:
- День получения почтовой отправки лицом: подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора.
- Отказ от получения: день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку.
- Отсутствие по адресу: день проставления отметки об отсутствии лица по адресу жительства, которое он сообщил при уточнении своих данных, или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если лицо не уведомило ТЦК и СП другой адрес, по которому фактически проживает.
Мы сообщали, что в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные. При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.
Также мы писали о том, что после новой осанки Кабинета министров процесс выписки повесток ускорится. Теперь повестки можно формировать с помощью реестра "Оберег".
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