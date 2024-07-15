Мобилизация в Украине — как будут посылать повестки по почте

Отправка повестки по почте. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине внедряется новая форма вызова резервистов и военнообязанных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, по которой повестка может быть отправлена по почте. Повестка будет отправляться в виде рекомендованной почтовой отправки с уведомлением о вручении.

Об этом сообщил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

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Повестка по почте

В Украине будет действовать новая форма вызова резервистов и военнообязанных в ТЦК и СП. По истечении 60-дневного периода, отведенного на уточнение персональных данных, повестка может быть отправлена по почте.

Истомин объяснил, что повестка будет отправляться в виде рекомендованной почтовой отправки с описанием вложения и уведомлением о вручении.

"День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки" , - отметил представитель ТЦК.

Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного в этом случае:

День получения почтовой отправки лицом: подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора.

подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора. Отказ от получения: день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку.

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку. Отсутствие по адресу: день проставления отметки об отсутствии лица по адресу жительства, которое он сообщил при уточнении своих данных, или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если лицо не уведомило ТЦК и СП другой адрес, по которому фактически проживает.

Мы сообщали, что в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные. При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.

Также мы писали о том, что после новой осанки Кабинета министров процесс выписки повесток ускорится. Теперь повестки можно формировать с помощью реестра "Оберег".