Необходимости ТЦК вручать повестки на улицах нет, — нардеп

Сотрудники ТЦК вручают повестки украинцам. Фото: Суспільне

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк считает, что по истечении срока обновления военно-учетных данных выписывать повестки на улицах нецелесообразно. По его словам, теперь у работников Территориальных центров комплектования много другой работы.

Об этом Михаил Цымбалюк рассказал в комментарии ТСН.ua, опубликованном в четверг, 18 июля.

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Будут ли вручать повестки на улице после 16 июля

"Уточняю. ТЦК и СП сегодня имеют другой законный путь по вручению повестки. Им известен адрес (военнообязанного — Ред.) и они по закону и постановлению Кабмина должны вручать повестки путем отправки людям по месту жительства. По почте. Но будут ли они придерживаться этого алгоритма — сложный вопрос", — отметил депутат.

Как пояснил Цымбалюк, он исходил из слов военного руководства, которые заверили, что в учебных центрах достаточно мобилизованных.

"Необходимости вручать повестки на улицах — такого нет. По большей части, повестки будут печататься централизованно. Как может представитель ТЦК вручать на улице печатную повестку? Он же не знает фамилии и имени того, кого он встретит. Я исходил именно из этой логики. Но время покажет", — считает чиновник.

Нардеп заверил, что если будет по-другому, то депутаты будут обращаться в Кабинет Министров и Министерство обороны Украины за объяснением. Однако сегодня юридически неправильно выдавать повестки на улицах.

"Сегодня такой необходимости нет. Есть другой алгоритм, но рейды могут быть направлены на выявление тех, кто не стал на учет, кто не обновил данные. Это другая история. Но они им не могут вручать повестки, потому что повестки должны быть напечатаны централизованно на конкретные фамилии. ТЦК и СП сегодня имеют массу работы в кабинетах по анализу той информации, которую они получили через "Резерв+", через другие ресурсы. Это все мое мнение", — добавил Цымбалюк.

Что говорят в ТЦК

В комментарии ТСН.ua работники областных ТЦК объяснили, что пока не будут отменять уведомления на улицах и в общественных местах.

"Таких перспектив нет, по крайней мере, пока. Вручение повестки на улицах и в общественных местах разрешено законом", — подчеркнули в Центрах комплектования.

Повестки после 16 июля

Напомним, что спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что будет действовать новая форма вызова резервистов и военнообязанных в ТЦК. По истечении срока уточнения персональных данных повестка может быть отправлена по почте. В свою очередь спикер ГНСУ Андрей Демченко объяснил, будут ли выписывать повестки на границе.

Также заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как из реестра "Оберег" отберут тех, кто получит повестки в первую очередь. По ее словам, этот процесс выбора будет похож на таргетированную рекламу.

Добавим, что мужчин, которые не обновили военно-учетные данные и не пришли в ТЦК по повестке после 16 июля, могут объявить в розыск. Неявка обернется для военнообязанных штрафом, который нужно оплатить в течение 15 дней, а также ТЦК может подать в полицию заявку с просьбой доставить такого уклониста.