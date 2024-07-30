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Вимагав хабар від керівника ресторану — у Харкові посадовець ТЦК отримав підозру

30 липня 2024 22:32
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прокуратура оголосила посадовцю Харківського РТЦК підозру за вимагання хабаря
Затримання посадовця ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру посадовцю одного з РТЦК та СП у Харкові. Його підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у  Facebook у вівторок, 30 липня.

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Слідчі з’ясували, що на початку червня 2024 року 42-річний посадовець одного з РТЦК та СП у Харкові вимагав хабар від керівників популярного харківського бару-ресторану. В обмін на 1500 доларів США та персональну картку зі знижкою 20% на всі послуги закладу, він обіцяв не заважати діяльності ресторану та не здійснювати мобілізаційних заходів щодо його співробітників і відвідувачів.

Посадовець також обіцяв ресторанному персоналу фальшиві документи, які нібито надавали їм відстрочки від мобілізації на кілька тижнів. 

Правоохоронці затримали злочинця "на гарячому", коли той отримував частину неправомірної вигоди у вигляді знижкової картки, яку отримав за підроблені документи РТЦК та СП.

Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує ув'язнення терміном від п'яти до десяти років з можливістю позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацією майна.

Затримання посадовця ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
Затримання посадовця ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
Допис Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Фото: скриншот
Допис Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальнику відділу районного територіального центру комплектування у Донецькій області повідомили про підозру. Його звинувачують в отриманні коштів за допомогу військовозобов'язаним незаконно отримати відстрочку від служби.

Раніше ми писали, що у Львівській області учень вищого професійного училища допоміг своїм двоюрідним братам виїхати за межі країни задля уникнення служби у Збройних силах України. Хлопця засудили до п'яти років ув'язнення, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у 1,5 року.

Харків корупція хабар Україна Харківська область прокуратура мобілізація ТЦК та СП

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