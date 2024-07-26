Що відомо про корупцію під час проходженнями військозобов'язаними ВЛК

Військовослужбовець на прийомі в лікарки. Фото ілюстративне: nv.ua

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загострилася проблема корупції у ВЛК. Ще наприкінці серпня 2023 року Володимир Зеленський зазначав, що після 24 лютого 2022 року тисячі українців виїхали за кордон через "сумнівні рішення ВЛК". Зараз же хабарництва у ВЛК ще більше.

Як повідомила "Українська правда", в Офісі Генерального прокурора на запит щодо кількості корупційних випадків під час проходження ВЛК, політики лише зазначили, що статистичною звітністю така інформація не передбачена.

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Що відомо про корупцію у ВЛК

За словами Володимира Зеленського, у різних регіонах країни представники ТЦК й посадовці вимагали від військовозобов'язаних хабарі в розмірі 3–15 тисяч доларів. У деяких регіонах країни кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК зросла вдесятеро.

Чотири із п'ятьох військовослужбовців, які спілкувалися з "Українською правдою", зазначили, що стикалися з корупцію у ВЛК. Іноді люди платять не для того, щоб отримати висновок щодо непридатності й ухилитися від призову, а в навпаки для того, щоб отримати право на службу. Один із чоловіків зазначив, що під час проходження ВЛК задля заміни "білого квитка" на військовий квиток був змушений заплатити 700 доларів. Інший військовослужбовець, який займається рекрутингом, розповів історію бійця зі своєї бригади.

"Він кілька років тому потрапив у ДТП. Після ДТП йому вирізали ліктьові сустави. На ВЛК травматолог вимагав грошей, щоб поставити "непридатність", але хлопець відмовився платити. Тоді травматолог сказав: "Мій син служить, і ти будеш служити, бо грошей мені не дав". А він не міг навіть руки зігнути нормально і зброю в руках тримати. Його зрештою комісували, але таких людей в принципі не мають брати в армію", — сказав рекрутер.

Раніше адвокат Юрій Айвазян порадив військовозобов'язаним, як діяти, якщо ВЛК не видає на руки висновок щодо їх придатності до служби. У такому разі потрібно звертатися зі скаргою до Міністерства оборони України.

Також ми повідомляли, що мешканця Закарпатської області судили за ухилення від мобілізації та ігнорування повідомлення щодо необхідності пройти ВЛК. Порушник має сплатити штраф.