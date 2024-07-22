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На Закарпатті чоловік ухилився від військового призову та ВЛК — як його покарав суд

22 липня 2024 07:01
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
У Закарпатській області винесли вирок чоловіку, який ухилився від військового призову
Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: 1zahid.com
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Жителя Закарпатської області визнали винним в ухиленні від військового призову під час мобілізації. Чоловік проігнорував повідомлення про проходження ВЛК, тож тепер має сплатити за це штраф.

Про таке йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

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Деталі справи

Наприкінці травня фігурант під особистий підпис отримав від начальника ТЦК та СП попередження про необхідність виконання вимог щодо військового обліку. Тоді ж йому вручили повістку про проходження ВЛК. З'явитися на медогляд чоловік мав наступного дня, однак не зробив цього.

Рішення суду

За фактом порушення відкрили кримінальне провадження через ухилення від військового призову. До обвинувального вироку долучили заяву обвинуваченого про визнання провини.

Чоловіка визнали винним і призначили йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 100 гривень.

Нагадаємо, на Прикарпатті винесли вирок депутату Калуської районної ради Івано-Франківської області. Разом зі спільником фігурант за хабар допомагав ухилянту отримати висновок ВЛК про непридатність до військової служби.

Також ми повідомляли, що у Львівській області суд оштрафував військового за незаконне копіювання службової інформації. Чоловік переніс до свого комп'ютера список особового складу з відомостями про озброєння та даними військовослужбовців.

попередження начальника ТЦК та СП про необхідність виконання вимог щодо військового обліку. Йому вручили повістку про проходження медогляду військово-лікарською комісією (ВЛК) настпуного дня.
https://zaxid.net/newsопередження начальника ТЦК та СП про необхідність виконання вимог щодо військового обліку. Йому вручили повістку про проходження медогляду військово-лікарською комісією (ВЛК) настпуного дня.
https://zaxid.net/n

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