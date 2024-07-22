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На Закарпатье мужчина уклонился от военного призыва и ВВК — как его наказал суд

22 июля 2024 07:01
Василий Горенко - Редактор
В Закарпатской области вынесли приговор мужчине, уклонившемуся от военного призыва
Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: 1zahid.com
Василий Горенко - Редактор

Жителя Закарпатской области признали виновным в уклонении от военного призыва во время мобилизации. Мужчина проигнорировал сообщение о прохождении ВВК и теперь должен заплатить за это штраф.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

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Детали дела

В конце мая фигурант под личную подпись получил от начальника ТЦК и СП предупреждение о необходимости выполнения требований по военному учету. Тогда же ему вручили повестку о прохождении ВВК. Явиться на медосмотр мужчина должен был на следующий день, однако не сделал этого.

Решение суда

По факту нарушения возбудили уголовное производство из-за уклонения от военного призыва. К обвинительному приговору присоединили заявление обвиняемого о признании вины.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 5 100 гривен.

Напомним, на Прикарпатье вынесли приговор депутату Калушского районного совета Ивано-Франковской области. Вместе с сообщником фигурант за взятку помогал уклонисту получить вывод ВВК о непригодности к военной службе.

Также мы сообщали, что во Львовской области суд оштрафовал военного за незаконное копирование служебной информации. Мужчина перенес в свой компьютер список личного состава со сведениями о вооружении и данными военнослужащих.

предупреждение начальника ТЦК и СП о необходимости выполнения требований по военному учету. Ему вручили повестку о прохождении медосмотра военно-врачебной комиссией (ВЛК) следующего дня.
https://zaxid.net/newsпредупреждение начальника ТЦК и СП о необходимости выполнения требований по военному учету. Ему вручили повестку о прохождении медосмотра военно-врачебной комиссией (ВЛК) следующего дня.
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