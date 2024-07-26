Что известно о коррупции во время прохождения военнообязанными ВВК

Военнослужащий на приеме у врача. Фото иллюстративное: nv.ua

С начала полномасштабного вторжения в Украине обострилась проблема коррупции во ВВК. Еще в конце августа 2023 года Владимир Зеленский отмечал, что после 24 февраля 2022 года тысячи украинцев уехали за границу из-за "сомнительных решений ВВК". Сейчас взяточничества у ВВК еще больше.

Как сообщила "Украинская правда", в Офисе Генерального прокурора на запрос о количестве коррупционных случаев во время прохождения ВВК, политики лишь отметили, что статистической отчетностью такая информация не предусмотрена.

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Что известно о коррупции в ВВК

По словам Владимира Зеленского, в разных регионах страны представители ТЦК и чиновники требовали от военнообязанных взятки в размере 3–15 тысяч долларов. В некоторых регионах страны количество снятий с военного учета из-за решения ВВК выросло в десять раз.

Четыре из пяти военнослужащих, общавшихся с "Украинской правдой", отметили, что сталкивались с коррупцией в ВВК. Иногда люди платят не для того, чтобы получить заключение о непригодности и уклониться от призыва, а наоборот для того, чтобы получить право на службу. Один из мужчин отметил, что во время прохождения ВВК для замены "белого билета" на военный билет был вынужден заплатить 700 долларов. Другой военнослужащий, занимающийся рекрутингом, рассказал историю бойца из своей бригады.

"Он несколько лет назад попал в ДТП. После ДТП ему вырезали локтевые суставы. На ВВК травматолог требовал денег, чтобы поставить "непригодность", но парень отказался платить. Тогда травматолог сказал: "Мой сын служит, и ты будешь служить, потому что денег мне не дал". А он не мог даже руки согнуть нормально и оружие в руках держать. Его в конце концов комиссовали, но таких людей в принципе не должны брать в армию", — сказал рекрутер.

Ранее адвокат Юрий Айвазян посоветовал военнообязанным, как поступить, если ВВК не выдает на руки вывод о их пригодности к службе. В таком случае следует обращаться с жалобой в Министерство обороны Украины.

Также мы сообщали, что жителя Закарпатской области судили за уклонение от мобилизации и игнорирование сообщения о необходимости пройти ВВК. Нарушитель должен заплатить штраф.