Начальник ТЦК на Донеччині вимагав 15 тисяч гривень за вплив на ВЛК

Правоохоронні органи проводять обшук у підозрюваного. Фото: Донецька прокуратура

Начальнику відділу районного територіального центру комплектування у Донецькій області повідомили про підозру. Його звинувачують в отриманні коштів за допомогу військовозобов'язаним незаконно отримати відстрочку від служби.

Про це повідомила пресслужба Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у п'ятницю, 19 липня.

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Під час слідства було з’ясовано, що начальник відділу РТЦК та СП, зловживаючи своїм службовим становищем, усно вимагав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в розмірі 15 000 гривень.

За це підполковник пообіцяв вплинути на членів обласної позаштатної ВЛК та забезпечити "правильне" заповнення висновку. У разі відмови військовозобов’язаного мали мобілізувати на службу.

Гроші, виявлені під час обшуків. Фото: Донецька прокуратура

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного було виявлено та вилучено неправомірну вигоду у розмірі 15 000 гривень, а також 158 600 гривень, 5 000 доларів, мобільний телефон, блокнот із чорновими записами та документи на заявника щодо оформлення відстрочки.

Допис Донецької прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

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