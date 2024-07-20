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Обіцяв за 15 тисяч гривень "відмазати" від мобілізації — на Донеччині підозрюють посадовця ТЦК

20 липня 2024 12:37
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Начальник ТЦК на Донеччині вимагав 15 тисяч гривень за вплив на ВЛК
Правоохоронні органи проводять обшук у підозрюваного. Фото: Донецька прокуратура
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Начальнику відділу районного територіального центру комплектування у Донецькій області повідомили про підозру. Його звинувачують в отриманні коштів за допомогу військовозобов'язаним незаконно отримати відстрочку від служби.

Про це повідомила пресслужба Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у п'ятницю, 19 липня.

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Під час слідства було з’ясовано, що начальник відділу РТЦК та СП, зловживаючи своїм службовим становищем, усно вимагав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в розмірі 15 000 гривень.

За це підполковник пообіцяв вплинути на членів обласної позаштатної ВЛК та забезпечити "правильне" заповнення висновку. У разі відмови військовозобов’язаного мали мобілізувати на службу.

Обіцяв за 15 тисяч гривень "відмазати" від мобілізації — на Донеччині підозрюють посадовця ТЦК - фото 1
Гроші, виявлені під час обшуків. Фото: Донецька прокуратура

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного було виявлено та вилучено неправомірну вигоду у розмірі 15 000 гривень, а також 158 600 гривень, 5 000 доларів, мобільний телефон, блокнот із чорновими записами та документи на заявника щодо оформлення відстрочки.

Обіцяв за 15 тисяч гривень "відмазати" від мобілізації — на Донеччині підозрюють посадовця ТЦК - фото 2
Допис Донецької прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Раніше ми писали, що у Львівській області учень вищого професійного училища допоміг своїм двоюрідним братам виїхати за межі країни задля уникнення служби у Збройних силах України. Хлопця засудили до п'яти років ув'язнення, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у 1,5 року.

СБУ війна корупція Україна Донецька область війна в Україні ВЛК ТЦК та СП ухилянти

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