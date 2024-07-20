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Обещал за 15 тысяч гривен "отмазать" от мобилизации — в Донецкой области подозревают чиновника ТЦК

20 июля 2024 12:37
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Начальник ТЦК в Донецкой области требовал 15 тысяч гривен за влияние на ВВК
Правоохранительные органы проводят обыск у подозреваемого. Фото: Донецкая прокуратура
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Начальник отдела районного территориального центра комплектования в Донецкой области сообщил о подозрении. Он обвиняется в получении средств за помощь военнообязанным незаконно получить отсрочку от службы.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в пятницу, 19 июля.

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В ходе следствия было установлено, что начальник отдела РТЦК и СП, злоупотребляя своим служебным положением, устно требовал от военнообязанного неправомерную выгоду в размере 15 000 гривен.

За это подполковник пообещал оказать влияние на членов областной внештатной ВВК и обеспечить "правильное" заполнение заключения. В случае отказа военнообязанного должны были мобилизовать на службу.

Обещал за 15 тысяч гривен "отмазать" от мобилизации — в Донецкой области подозревают чиновника ТЦК - фото 1
Деньги, обнаруженные во время обысков. Фото: Донецкая прокуратура

Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого была обнаружена и изъята неправомерная выгода в размере 15 000 гривен, а также 158 600 гривен, 5 000 долларов, мобильный телефон, блокнот с черновыми записями и документы на заявителя по оформлению отсрочки.

Обещал за 15 тысяч гривен "отмазать" от мобилизации — в Донецкой области подозревают чиновника ТЦК - фото 2
Публикация Донецкой прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

Ранее мы писали, что во Львовской области ученик высшего профессионального училища помог своим двоюродным братьям выехать за пределы страны во избежание службы в Вооруженных силах Украины. Парня приговорили к пяти годам заключения, но освободили от наказания с испытательным сроком в 1,5 года.

СБУ война коррупция Украина Донецкая область война в Украине ВВК ТЦК и СП уклонисты

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