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Требовал взятку от руководителя ресторана — в Харькове чиновник ТЦК получил подозрение

30 июля 2024 22:32
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прокуратура объявила чиновнику Харьковского РТЦК подозрение за вымогательство взятки
Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении должностному лицу одного из РТЦК и СП в Харькове. Его подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в  Facebook во вторник, 30 июля.

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Следователи выяснили, что в начале июня 2024 года 42-летний чиновник одного из РТЦК и СП в Харькове требовал взятку от руководителей популярного харьковского бара-ресторана. В обмен на 1500 долларов США и персональную карточку со скидкой 20% на все услуги заведения он обещал не мешать деятельности ресторана и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его сотрудников и посетителей.

Чиновник также обещал ресторанному персоналу фальшивые документы, которые якобы предоставляли им отсрочки от мобилизации на несколько недель.

Правоохранители задержали преступника "на горячем", когда тот получал часть неправомерной выгоды в виде скидочной карты, полученной за поддельные документы РТЦК и СП.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит заключение сроком от пяти до десяти лет с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацией имущества.

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Фото: скриншот
Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Фото: скриншот

Напомним, начальнику отдела районного территориального центра комплектования в Донецкой области сообщили о подозрении. Он обвиняется в получении средств за помощь военнообязанным незаконно получить отсрочку от службы.

Ранее мы писали, что во Львовской области ученик высшего профессионального училища помог своим двоюродным братьям выехать за пределы страны во избежание службы в Вооруженных силах Украины. Парня приговорили к пяти годам заключения, но освободили от наказания с испытательным сроком в 1,5 года.

Харьков коррупция взятка Украина Харьковская область прокуратура мобилизация ТЦК и СП

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