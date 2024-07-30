Прокуратура объявила чиновнику Харьковского РТЦК подозрение за вымогательство взятки

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении должностному лицу одного из РТЦК и СП в Харькове. Его подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook во вторник, 30 июля.

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Следователи выяснили, что в начале июня 2024 года 42-летний чиновник одного из РТЦК и СП в Харькове требовал взятку от руководителей популярного харьковского бара-ресторана. В обмен на 1500 долларов США и персональную карточку со скидкой 20% на все услуги заведения он обещал не мешать деятельности ресторана и не осуществлять мобилизационных мероприятий в отношении его сотрудников и посетителей.

Чиновник также обещал ресторанному персоналу фальшивые документы, которые якобы предоставляли им отсрочки от мобилизации на несколько недель.

Правоохранители задержали преступника "на горячем", когда тот получал часть неправомерной выгоды в виде скидочной карты, полученной за поддельные документы РТЦК и СП.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит заключение сроком от пяти до десяти лет с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацией имущества.

Задержание должностного лица ТЦК. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Пост Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Фото: скриншот

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