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Відео з представниками ТЦК — у Сухопутних військах повідомили про нові російські фейки

3 червня 2024 09:49
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Василь Горенко
Редактор
Як росіяни поширюють фейки про ТЦК — деталі від Сухопутних військ
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Сухопутних військах повідомили про нові російські фейки. Там наголосили, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних сил, нібито службовці територіальних центрів комплектування та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram.

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"Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями", — йдеться у повідомленні.

У відеоролику створено сцени, що імітують побиття, де можна побачити мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також транспортні засоби з номерами різних регіонів України. Зйомки проводяться в місцях, які важко визначити.

До того ж відео поширюються у поганій якості — це також імітація "природності". Раніше противник використовував більш професійний монтаж і не досягав результату, а отже — ворог удосконалюється. 

"Окрім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що всі справжні ситуації, які мають місце, ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. 

Людей закликали відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео. Саме тоді противник не досягне мети в своїх інформаційних акціях.

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Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, де військовослужбовці ЗСУ намагаються утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина. У Дніпропетровському ТЦК заявили, що чоловік неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії.  

Також у Чернівецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на подібний конфлікт, що виник між цивільним і співробітником військкомату. Там зазначили, що відносно цього інциденту триває перевірка.

фейки
росіяни
ІПСО
війна
Україна
ТЦК та СП
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