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Видео с представителями ТЦК — в Сухопутных войсках сообщили о новых российских фейках

3 июня 2024 09:49
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Как россияне распространяют фейки о ТЦК — детали от Сухопутных войск
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Сухопутных войсках сообщили о новых российских фейках. Там отметили, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных сил, якобы служащие территориальных центров комплектования и конфликты с ними — продукты вражеских подразделений информационных операций.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram.

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"Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями", — говорится в сообщении.

В видеоролике созданы сцены, имитирующие избиения, где можно увидеть микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также транспортные средства с номерами разных регионов Украины. Съемки проводятся в местах, которые трудно определить.

К тому же видео распространяются в плохом качестве — это также имитация "естественности". Ранее противник использовал более профессиональный монтаж и не достигал результата, а значит — враг совершенствуется. 

"Кроме имитации конфликтов, готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что все настоящие ситуации, которые имеют место — тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. 

Людей призвали ответственно относиться к любым подозрительным видео. Именно тогда противник не достигнет цели в своих информационных акциях.

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Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Напомним, в соцсетях появилось видео, где военнослужащие ВСУ пытаются удержать призванного на военную службу во время мобилизации гражданина. В Днепропетровском ТЦК заявили, что мужчина неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и прохождение военно-врачебной комиссии.

Также в Черновицком территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на конфликт, возникший между гражданским и сотрудником военкомата. Там отметили, что в отношении этого инцидента идет проверка.

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