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В Україні зникли обмежено придатні — що говорять у Міноборони

29 травня 2024 17:03
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Ігор Семенюк
Редактор
В Україні зникли обмежено придатні — що говорять у Міноборони
Черги біля одного із столичних ТЦК. Фото: Facebook Яна Доброносова
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Згідно із чинним законодавством, в Україні скасовано таку категорію військовозобов’язаних громадян, як "обмежено придатні". Усі вони мають пройти повторне медичне обстеження, за результатами якого отримають нову категорію і навіть можуть бути зняті з обліку.

Про це йдеться у наказі Міноборони України про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

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Що мають зробити обмежено придатні військовозобов’язані

Чинне законодавство, ухвалене нещодавно Верховною Радою України, скасувало статус "обмежено придатний до військової служби".

Усі військовозобов’язані громадяни, які мали цей статус за результатами попередніх військово-лікарських комісій (ВЛК), мають пройти повторний медичний огляд. Після цього вони отримають нову категорію військовозобов’язаного.

Термін проходження комісії визначений до 4 лютого 2025 року.

Які категорії отримають колишні обмежено придатні

Після проходження ВЛК колишні "обмежено придатні" можуть отримати одну із п’яти категорій. Крім придатних до військової служби без обмежень, це:

  • придатні до служби лише за деякими напрямками — скажімо, у ТЦК, частинах забезпечення, підрозділах логістики, медицини чи зв’язку, або в навчальних центрах та військових навчальних закладах;
  • тимчасово непридатні — такі військовозобов’язані будуть відправлені на лікування і отримають відпустку;
  • непридатні до військової служби з повторною перекомісією — яку треба буде пройти через 6 чи 12 місяців;
  • непридатні до військової служби — таких військовозобов’язаних знімуть з військового обліку.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.

ЗСУ
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП

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