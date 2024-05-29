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В Украине исчезли ограниченно пригодные — что говорят в Минобороны

29 мая 2024 17:03
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Украине исчезли ограниченно пригодные — что говорят в Минобороны
Очереди у одного из столичных ТЦК. Фото: Facebook Яна Доброносова
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Согласно действующему законодательству, в Украине отменена такая категория военнообязанных граждан, как "ограниченно пригодные". Все они должны пройти повторное медицинское обследование, по результатам которого получат новую категорию и могут быть сняты с учета.

Об этом говорится в приказе Минобороны Украины об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

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Что должны сделать ограниченно пригодные военнообязанные

Действующее законодательство, принятое недавно Верховной Радой Украины, отменило статус "ограниченно пригодный к военной службе".

Все военнообязанные граждане, имевшие этот статус по результатам предыдущих военно-врачебных комиссий (ВЛК), должны пройти повторное медицинское освидетельствование. После этого они получат новую категорию военнообязанного.

Срок прохождения комиссии определен до 4 февраля 2025 года.

Какие категории получат прежние ограниченно пригодные

После прохождения ВЛК бывшие "ограниченно пригодные" могут получить одну из пяти категорий. Помимо пригодных к военной службе без ограничений это:

  • пригодны к службе только по некоторым направлениям — скажем, в ТЦК, частях обеспечения, подразделениях логистики, медицины или связи или в учебных центрах и военных учебных заведениях;
  • временно непригодны — такие военнообязанные будут отправлены на лечение и получат отпуск;
  • непригодны к военной службе с повторной перекомиссией — которую нужно будет пройти через 6 или 12 месяцев;
  • непригодны к военной службе — таких военнообязанных снимут с военного учета.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Кроме того, ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на ВОТ могут обновить свои военно-учетные данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу по мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.

ВСУ
мобилизация
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП

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