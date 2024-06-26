Перетворення ТЦК на цивільні структури — що відомо

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Главком

У Верховній Раді України розглядають можливість реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у цивільну структуру. Про ефективність такого рішення та про те, чи зміниться у такому разі одяг представників ТЦК розповіли експерти.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у інтерв’ю BBC 12 червня.

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Суть реформи

Після низки скандалів, пов'язаних з діяльністю ТЦК, в Україні розпочали обговорення щодо перетворення цих центрів у цивільні структури. Олександр Завітневич підтвердив, що така ідея дійсно розглядається. Водночас в інформаційному просторі з'явились припущення, що у разі перетворення ТЦК на цивільні структури, співробітники, які проводять мобілізацію, працюватимуть на вулицях у звичайному цивільному одязі, що ускладнить їх візуальне розпізнавання.

Помічниця Олександра Завітневича в коментарі для ТСН заявила, що голова комітету не робив заяв щодо цивільного одягу, який можуть носити працівники ТЦК.

Відомо, що згідно з наказом Міноборони України № 606 від 20 листопада 2017 року право носіння військової форми мають шість категорій осіб, включаючи військовослужбовців, військовообов’язаних під час проходження ними зборів, резервістів, курсантів та ліцеїстів.

Правом носіння військової форми також наділені особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.

Військовий експерт Олексій Гетьман, коментуючи можливе реформування ТЦК, висловив думку, що користі від такого перетворення для держави майже не буде. Він зазначив, що військкоми – це перша ланка того, щоб людина потрапила до ЗСУ, військкоми – це військові і зміна їх статусу на цивільний може лише ускладнити цей процес.

"Якщо це буде цивільна, а не військова структура, то мені здається, що це буде гірше. Можливо, ідея полягає в тому, що якщо цивільні будуть працювати з цивільними, то начебто буде менше конфліктів. Але навіщо тоді ТЦК? Давайте цю роботу будуть виконувати цивільні адміністрації? І, якщо вони будуть цивільними, то кому вони будуть підпорядковуватись?", — зауважив Гетьман.

Колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов додав, що питання зміни форми є другорядним. За його словами, важливо, щоб система працювала ефективно. Він зазначив, що якщо цивільний ТЦК буде підпорядковуватись прем'єр-міністру, який опікується питанням мобілізації, це може бути цілком доречним.

Зараз система не працює, тому що від початку вона була певною мірою деформована. По факту ТЦК – це структурна складова Сухопутних військ, які входять до складу ЗСУ. Якщо ця структура буде підпорядковуватись прем’єр-міністру, який безпосередньо опікується питанням мобілізації, то це абсолютно доречно", — заявив Селезньов.

Нагадаємо, Міноборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

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