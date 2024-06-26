Превращение ТЦК в гражданские структуры — что известно

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Главком

В Верховной Раде рассматривают возможность реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки в гражданскую структуру. Об эффективности такого решения и о том, изменится ли в таком случае одежду представителей ТЦК рассказали эксперты.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью BBC 12 июня.

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Суть реформы

После ряда скандалов, связанных с деятельностью ТЦК, в Украине начали обсуждение превращения этих центров в гражданские структуры. Александр Завитневич подтвердил, что подобная идея действительно рассматривается. В то же время в информационном пространстве появились предположения, что в случае превращения ТЦК в гражданские структуры сотрудники, которые проводят мобилизацию, будут работать на улицах в обычной гражданской одежде, что усложнит их визуальное распознавание.

Помощница Александра Завитневича в комментарии для ТСН заявила, что глава комитета не делал заявлений по гражданской одежде, которую могут носить работники ТЦК.

Известно, что согласно приказу Минобороны Украины № 606 от 20 ноября 2017 года, право ношения военной формы имеют шесть категорий лиц, включая военнослужащих, военнообязанных во время прохождения ими собраний, резервистов, курсантов и лицеистов.

Правом ношения военной формы также наделены лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды, установленной на момент увольнения.

Военный эксперт Алексей Гетьман, комментируя возможное реформирование ТЦК, выразил мнение, что толку от такого преобразования для государства почти не будет. Он отметил, что военными – это первое звено того, чтобы человек попал в ВСУ, военнослужащие – это военные и изменение их статуса на гражданский может только усложнить этот процесс.

"Если это будет гражданская, а не военная структура, то мне кажется, что это будет хуже. Возможно, идея состоит в том, что если гражданские будут работать с гражданскими, то вроде будет меньше конфликтов. Но зачем тогда ТЦК? Давайте эту работу будут выполнять гражданские администрации? И если они будут гражданскими, то кому они будут подчиняться?" , — заметил Гетьман.

Бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев добавил, что вопрос изменения формы является второстепенным. По его словам, важно, чтобы система работала эффективно. Он отметил, что если гражданский ТЦК будет подчиняться премьер-министру, который занимается вопросом мобилизации, это может быть вполне уместным.

"Сейчас система не работает, потому что изначально она была в определенной степени деформирована. По факту ТЦК – это структурная составляющая Сухопутных войск, входящих в состав ВСУ. Если эта структура будет подчиняться премьер-министру, непосредственно заботящемуся о мобилизации, то это абсолютно уместно", — заявил Селезнев.

Напомним, Минобороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Также мы писали, что работники военной полиции смогут в некоторых случаях проникать в жилье украинцев. Также они будут обеспечивать порядок среди военнообязанных.