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Адвокат пояснила, які повноваження матиме військова поліція і до чого готуватись чоловікам

25 червня 2024 17:29
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військова поліція зможе проникати до житла українців — адвокат
Військовослужбовці та працівники поліції. Фото: Нацполіція
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Працівники військової поліції зможуть у деяких випадках проникати у житло українців. Також вони забезпечуватимуть порядок серед військовозобов'язаних. 

Про це повідомила адвокат Катерина Аніщенко у коментарі ТСН.ua.

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У Верховній Раді в першому читанні прийняли законопроєкт про військову поліцію. У ньому зазначено, що новий правоохоронний орган, насамперед, буде контролювати військовослужбовців. Водночас у соцмережах з'явилась інформація про те, що військова поліція розрахована не лише військових.

У п.4 статті 5 цього законопроєкту, йдеться про те, що військова поліція забезпечує порядок і серед військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, "а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах)".

За словами адвоката, військовозобов'язаним є цивільні особи віком від 18 до 60 років. А військовослужбовці — це особи, які зараховані до штату частини. Тобто у поле зору поліції також потраплять і чоловіки, які ухиляються від військової служби.

Військова поліція зможе проникати до житла

Жваві дискусії викликав п.11 статті 16 цього законопроєкту. Там зокрема йдеться про те, що працівники військової поліції зможуть проникати до житла у невідкладних випадках. Це стосується тих, хто порушує військове законодавство.

Адвокат зазначила, що військова поліція буде самостійно суб`єктивно ухвалювати рішення про те, чи є випадок невідкладним.

Таким випадком може стати наявність у працівників військової поліції інформації про те, що щодо військовозобов'язаного, яких ухиляється від мобілізації, відкрито кримінальне провадження і він переховується за відповідною адресою.

Раніше ми повідомляли, що в Україні станом на зараз наявність поліцейського штату на 100 тисяч населення складає більше, ніж в будь-якій іншій країні. Тому до українського уряду виникають питання в плані функціонала не тільки військової поліції, але й цивільної.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявили про підтримку створення військової поліції за стандартом НАТО. 

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