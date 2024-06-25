Военная полиция сможет проникать в жилье украинцев — адвокат

Военнослужащие и полицейские. Фото: Нацполиция

Сотрудники военной полиции смогут в некоторых случаях проникать в жилье украинцев. Также они будут обеспечивать порядок среди военнообязанных.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua.

Читайте также:

Кто из украинцев попадет в поле зрения военной полиции

В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект о военной полиции. В нем отмечено, что новый правоохранительный орган прежде всего будет контролировать военнослужащих. В то же время, в соцсетях появилась информация о том, что военная полиция рассчитана не только военных.

В п.4 статьи 5 этого законопроекта говорится, что военная полиция обеспечивает порядок и среди военнообязанных во время прохождения ими сборов, "а также на улицах и в общественных местах, на железнодорожных станциях (вокзалах)".

По словам адвоката, военнообязанным являются гражданские лица в возрасте от 18 до 60 лет. А военнослужащие — это лица, зачисленные в штат части. То есть в поле зрения полиции также попадут и мужчины, уклоняющиеся от военной службы.

Военная полиция сможет проникать в жилище

Оживленные дискуссии вызвал п.11 статьи 16 этого законопроекта. Там, в частности, говорится, что работники военной полиции смогут проникать в жилье в безотлагательных случаях. Это касается нарушающих военное законодательство.

Адвокат отметила, что военная полиция будет самостоятельно субъективно принимать решение о том, является ли случай безотлагательным.

Таким случаем может стать наличие у работников военной полиции информации о том, что в отношении уклоняющегося от мобилизации военнообязанного открыто уголовное производство и он скрывается по соответствующему адресу.

Ранее мы сообщали, что в Украине на сегодняшний день наличие полицейского штата на 100 тысяч населения составляет больше, чем в любой другой стране. Поэтому к украинскому правительству возникают вопросы в плане функционала не только военной полиции , но и гражданской.

Напомним, в Министерстве обороны заявили о поддержке создания военной полиции по стандарту НАТО.